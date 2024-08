“Quando Deus Está no Banco do Passageiro”

Quantas vezes já ouvimos a frase “Deus está comigo”? Mas será que está mesmo? Eu acredito que Deus está conosco, mas precisamos prestar muita atenção ao que está acontecendo ao nosso redor. Ele pode estar ao nosso lado, mas será que é Ele quem está no controle?

Imagine que você está viajando com alguém e, ao longo do caminho, percebe que essa pessoa está completamente perdida, fazendo ultrapassagens em locais errados, passando por todos os buracos e cometendo vários erros. A viagem não rende porque essa pessoa não sabe dirigir. Então, você diz: “Deixa eu dirigir para você”. Vejo Deus da mesma forma. Ele está no seu carro, na sua vida, na sua família, mas está sentado no banco do passageiro, sem poder fazer nada porque não está dirigindo. O que devemos fazer é passar a direção para Ele e deixar que Ele conduza nossas vidas.

Lembrando um pouco do artigo da semana passada, quando Deus falou com Abraão: “Sai do meio da sua terra e do meio da sua parentela, que eu te mostrarei a terra para onde você vai”. Abraão confiou e Deus o abençoou. Abraão estava dizendo: “Eu permito que o Senhor dirija a minha vida”. É isso que devemos fazer. Deus está nos chamando para sair desta vida de pecado, desta vida de miséria, para sairmos da nossa zona de conforto. Deus nos promete algo melhor.

Gênesis 13:15-16 diz: “Toda esta terra que você está vendo, vou dar a você e aos seus descendentes para sempre! Farei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Será impossível contá-la. Se for possível contar o pó da terra, então será possível contar a sua descendência.”

Devemos deixar Deus conduzir nossas vidas. Como cabeças de nossas casas, é nosso dever cuidar e conduzir nossas famílias no caminho certo. Devemos pedir a Deus sabedoria para que possamos ser salvos, nós e nossas famílias. Mostrar o caminho em que Deus está nos conduzindo, um caminho sem pecado e sem tristeza. Não vou dizer que não haverá espinhos durante a caminhada, que o seu carro não ficará sem combustível. Para isso, existem os postos de gasolina, para que possamos parar e abastecer, enchendo nosso tanque de alegria, esperança, amor e da palavra de Deus.

Deus pode nos guiar neste mundo tão corrompido por pessoas que não conhecem o amor de Deus. É muito triste ver famílias se perdendo por falta de diálogo, de perdão, famílias que não dão valor ao que Deus tem dado, como, por exemplo, uma família! Problemas sempre existirão, pois não existe família perfeita, mas existe família que busca a perfeição, e a perfeição é Deus. Encontrando Deus, você encontra a solução para tudo. Que você possa deixar Deus dirigir sua vida e a de sua família.

Que Deus possa abençoar cada dia e que você possa deixar Deus dirigir a sua vida e da sua família para uma vida voltado para o reinado

Adenilson Geraldo e Aparecida

Idealizadores do projeto Renovando as Alianças

Adenilson Teólogo, pós-graduado em Psicologia e Aconselhamento Familiar

Palestrantes (33) 9 9902 7489

[email protected]

@adenilson_geraldo

@ Renovando as Alianças