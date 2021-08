Família de Piedade de Caratinga pede ajuda para reformar casa

PIEDADE DE CARATINGA- Uma família de Piedade de Caratinga está precisando de ajuda para reformar a casa em que reside. Eliene Siqueira está desempregada e vive com a filha em uma moradia simples, sendo um quarto, um banheiro e uma cozinha.

A reportagem conversou com Eliene que, por vezes, se emocionou durante a entrevista. Ela relata as dificuldades que tem enfrentado. “Não tenho condições, queria fazer um cômodo, meu banheiro está caindo, a casa está rachando. Eu tomo remédio controlado. Não tenho serviço direto, trabalho dia sim, dia não. Meu ex-marido comprou esse terreninho aqui, que é meu agora. Não tenho condições de arrumar ele, estou pedindo ajuda. Me ajuda, como vou fazer? Preciso de um quarto para minha filha (lágrimas)”.

Por estar desempregada, ela não consegue ter uma renda fixa. Por isso, tem contado com a solidariedade da população para sobreviver. “Graças a Deus, não passo fome porque me ajudam. Qualquer coisa que fizerem pra mim vou agradecer. Moro com minha filha e Deus. Preciso acabar de construir, aqui em casa só tem um quarto. Ganhei R$ 150 por causa do auxílio, mas, depois abaixa. Tenho a Bolsa Família, mas, não dá para me sustentar, pago a luz e a água. Meus parentes não têm condições de me ajudar também, estou vivendo pela misericórdia de Deus”.

Ela lamenta, por exemplo, que até mesmo para se alimentar tem encontrado dificuldades. “As coisas de comer, tem mês que ganho, tem mês que não ganho. Não fico à toa, mas, não tem aquela renda fixa. Queria vender isso aqui, mas, não posso. Deus livre e guarde eu morrer, isso aqui é dos meus filhos. Peço muito a Deus para não acontecer nada comigo”.

Apesar dos problemas que tem encontrado pelo caminho, Luciene se mostra grata e esperançosa por dias melhores. “Faço faxina, tudo enquanto serviço eu pego. Fui criada na roça, mas, não aguento mais capinar, porque dei problema no braço. Mas, Deus foi tão justo, bom comigo, tudo que aguentei, meu filho duas vezes foi preso e agora está aí; pra Deus nada é impossível”.

Para quem quiser ajudar está família, pode fazer contato pelo (33) 998108942, número que pertence à filha de Luciene, ou pelo endereço Rua Senador Firmino, 315, Bairro São José.