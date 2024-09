Qualificação do corpo docente de odontologia do UNEC é destaque em eventos científicos

CARATINGA – Qualificação que se destaca! O Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, segue reafirmando seu compromisso e excelência na entrega acadêmica e sendo destaque em eventos científicos. O corpo docente e a coordenação, altamente capacitados, são fundamentais para o desenvolvimento dos acadêmicos, tornando o curso referência.

A professora Zenayde Mariano recebeu a certificação do Curso Latu Sensu, especialização em harmonização orofacial, pela Faculdade CTA-BH.

“Eu tive a oportunidade de fazer o curso, durante dois anos, e finalizei no ano passado, mas a certificação chegou agora. Então, é um prazer, uma alegria receber – sem falar em todo o conhecimento que a gente agrega, traz e aplica junto aos nossos alunos. O próximo passo, agora, é o registro no Conselho Federal de Odontologia, onde eu passo a ter, também, o título de Especialista em Harmonização orofacial”.

Assim como outras áreas, a Odontologia está sempre em movimento. Em um passo significativo para o aprimoramento da educação e prática odontológica no Brasil, o Conselho Federal de Odontologia criou o Exame Nacional de Proficiência em Odontologia. Este exame surge como uma medida essencial para garantir a qualidade e atualização constante dos conhecimentos dos profissionais recém-formados, refletindo a evolução acadêmica, científica e técnica da Odontologia.

Diante disso, houve um chamamento público para seleção de docentes para a elaboração e revisão de questões para a realização do Exame. Professora Zenayde foi selecionada, enviou quatro perguntas que foram aprovadas e recebeu um Certificado do CFO mais uma contrapartida da banca.

“O Conselho abriu o edital para docentes de todo o território nacional e havia alguns pré-requisitos (como ser vinculado a uma instituição de ensino). A partir daí, nós passamos por um processo seletivo (avaliaram o currículo, foi feita uma calibração, tivemos uma encomenda teste, houve mais um ‘funil’ – separando os grupos que passaram por aquela etapa no processo – e, então, tivemos um novo treinamento para, por fim, todos esses docentes receberem o certificado. Os docentes receberam, ainda, uma bonificação pelas questões que foram selecionadas (e que vão entrar para a banca de concurso)”.

E não para por aí! Ela também foi premiada no Congresso Internacional de Odontologia de Belo Horizonte, onde apresentou sua dissertação sobre “Fotografias Clínicas”, e ganhou uma Menção Honrosa, no dia 30/08.

Já a odontóloga Ana Cláudia de Carvalho recebeu um certificado ao participar do Congresso Internacional de Odontologia, em São Paulo, e ministrou a palestra “Sistemas Mecanizados de Instrumentação do Canal Radicular”.

“Foi uma experiência única, bem diferente do que eu estou acostumada – porque vai além da sala de aula. É um Congresso muito grande, que aconteceu no Expo Center Norte, e é um evento que não acontece só para a área de Endodontia (que é minha especialidade), mas engloba as diferentes áreas da Odontologia. Foi maravilhoso poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento lá”.

Tanto a doutora Ana quanto a doutora Zenayde, além de professoras do curso de Odontologia do Unec, já ministraram cursos de Extensão no Centro Universitário de Caratinga.