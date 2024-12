Qualidade e excelência: curso de Enfermagem da Doctum é reconhecido com nota 5 pelo MEC

CARATINGA – A comunidade acadêmica da Rede de Ensino Doctum está em clima festivo após a visita de uma comissão de avaliadores do Ministério da Educação (MEC), que reconheceu o curso de Bacharelado em Enfermagem do Centro Universitário Doctum de Teófilo Otoni (UniDoctum) com a nota máxima: 5. Esta é a pontuação mais alta na escala de avaliação do MEC e reflete a excelência do curso.

Para conquistar essa avaliação, o curso de Enfermagem atendeu com excelência aos critérios exigidos pelo MEC, que envolvem três dimensões principais: organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. Com isso, o curso demonstrou seu compromisso com a qualidade educacional e com a formação de profissionais altamente capacitados.

Talis Celso, aluno do 8º período de Enfermagem, expressou seu entusiasmo ao receber a notícia. “É um orgulho ser aluno do curso de Enfermagem do UniDoctum. Além da nota 5 no MEC, contamos com professores excelentes, um portal acadêmico moderno e dinâmico, uma biblioteca virtual e aulas práticas que nos preparam para o mercado de trabalho.”

Estrutura pedagógica de excelência

O curso combina uma base teórica sólida com práticas intensivas, oferecendo um aprendizado dinâmico que atende às exigências do mercado. Com acesso a modernos laboratórios e uma abordagem humanística, os alunos desenvolvem as competências técnicas e emocionais necessárias para a profissão.

O corpo docente, altamente qualificado, utiliza metodologias inovadoras que integram teoria e prática. Isso garante que os alunos se destaquem no mercado e construam carreiras de sucesso na área da saúde.

Suellen Goulart, coordenadora geral de saúde da Rede Doctum, destacou o compromisso da instituição com a qualidade. “Nosso compromisso com a excelência está presente em cada detalhe da estrutura curricular e do projeto pedagógico, sempre voltados para envolver os alunos de forma ativa e prática. Além disso, buscamos constantemente mostrar à comunidade o impacto e a relevância do curso nas cidades onde a Doctum está presente. Essa avaliação reforça a seriedade do nosso trabalho, valida a qualidade do nosso projeto pedagógico e nos inspira a continuar nos dedicando com ainda mais entusiasmo a cada dia”.

Conquista que reflete o compromisso institucional

Com quase 90 anos de história e a missão de transformar vidas pela educação, esta conquista é a reafirmação de que a Doctum está no caminho certo, formando profissionais não apenas qualificados, mas também comprometidos com o futuro da saúde e com o bem-estar de suas comunidades.

A nota 5 não é apenas uma conquista acadêmica, mas também uma validação do compromisso da Doctum em formar profissionais éticos, competentes e dedicados à saúde. Para o presidente da Rede Doctum, professor Cláudio Leitão, esse reconhecimento é motivo de grande orgulho.

“Porque é uma profissão que eu amo e me dediquei para ajudar a formar. Eu sei a importância dela. Por isso, quero dizer: viva a enfermagem! Parabéns a todos que contribuíram para que nós tivéssemos esse 5 maravilhoso e que tanto nos orgulha e nos honra”.

Pedro Leitão, presidente executivo da Rede Doctum, também parabenizou a cada um dos envolvidos. “Parabenizo a todos os professores, coordenadores e alunos que contribuíram para essa conquista. Sem o talento e dedicação dos nossos alunos, esta nota não teria sido possível”.

Sobre o curso de Enfermagem

O curso de Enfermagem da Doctum prepara profissionais altamente capacitados e comprometidos com a humanização no cuidado ao paciente. Com foco em competência, empatia e responsabilidade, a formação oferece aos alunos as ferramentas necessárias para enfrentar os desafios do sistema de saúde brasileiro.

Após o registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren), os enfermeiros podem atuar em hospitais, clínicas, home care, gestão de equipes, planejamento de assistência ou seguir carreira acadêmica como professores ou pesquisadores.

Enfermagem: uma profissão em transformação

A graduação em Enfermagem é uma das mais procuradas no Brasil. Segundo o Censo da Educação Superior 2023, divulgado pelo MEC e Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), Enfermagem ocupa a 4ª posição entre os 10 cursos de graduação com maior número de matrículas no país.

Essa área tem se consolidado como essencial para o fortalecimento do sistema de saúde brasileiro. Atualmente, a enfermagem é a maior categoria profissional dentro do setor da saúde. De acordo com dados do Conselho Federal de Enfermagem (Cofen), o Brasil conta com 756.565 enfermeiros cadastrados nos Conselhos Regionais de Enfermagem (Coren), com São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais concentrando a maior parte dos profissionais.

A pandemia, que evidenciou a importância dos profissionais de saúde, também impulsionou o crescimento dos cursos de Enfermagem. Esse momento de transformação não só aumentou a procura por cursos na área, mas também exigiu que as instituições de ensino se adaptassem para preparar os profissionais para os desafios de um mercado cada vez mais diversificado e com grandes oportunidades de crescimento.

O curso de Enfermagem da Doctum foi estruturado para atender às Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), formando profissionais generalistas, humanistas e preparados para atuar em diversas áreas com uma visão integrada e inovadora. “Nosso objetivo é garantir que o estudante esteja habilitado para os desafios do mercado, com uma formação completa e prática”, explicou Suellen.

Vestibular 2025

O curso de Enfermagem da Doctum está disponível em Teófilo Otoni, Caratinga, João Monlevade, Juiz de Fora e Serra (ES). As inscrições para o vestibular 2025 estão abertas, e os candidatos podem se inscrever gratuitamente pelo site doctum.edu.br. O processo seletivo oferece ingresso para o primeiro semestre do próximo ano, com opções de ingresso pelo vestibular agendado, pela nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), segunda graduação ou retorno ao curso.