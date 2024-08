QUAL O SEU LEGADO?

Provérbios 22:22 diz: “O bom nome vale mais do que muita riqueza; ser estimado é melhor do que ter prata e ouro”.

Hoje em dia, é comum vermos pessoas que não se preocupam com o que os outros pensam delas. Lembro-me de uma época em que a palavra de alguém tinha mais valor do que uma assinatura, porque as pessoas tinham compromisso com o que diziam. No entanto, atualmente, parece que essa importância diminuiu. As promessas feitas à sociedade, aos filhos e à esposa muitas vezes não são cumpridas. Às vezes, são coisas que parecem insignificantes, mas o valor do nosso nome é imenso.

Há cerca de dois meses, fui a uma loja fazer uma compra. Na hora de pagar, percebi que estava sem meu cartão. Expliquei que voltaria mais tarde para pegar a mercadoria, pois não tinha dinheiro naquele momento. Foi quando o dono da loja disse à atendente: “Pode deixá-lo levar; ele é filho do senhor Custódio. Seu pai era uma pessoa boa”. Essa situação me fez refletir sobre o quanto o nome de alguém pode abrir portas, mesmo após vinte anos da morte de meu pai.

Você já parou para pensar no legado que está deixando para sua família? O que as pessoas dizem a seu respeito? Estamos aqui de passagem, mas o que permanece é o nosso nome.

O versículo destaca que um bom nome é mais valioso do que grandes riquezas. Isso significa que nossa reputação e caráter são mais importantes do que qualquer riqueza material. Infelizmente, hoje vemos pessoas que não se importam tanto com isso, até mesmo dentro de casa. Muitos pais e maridos mentem para suas esposas e filhos para evitar conflitos momentâneos.

No entanto, essa questão vai além da sociedade; é uma questão de caráter e reputação no seio familiar. Como líder da sua casa, você tem a responsabilidade de guiar sua família pelo caminho certo. Somos semelhança de Deus, e cuidar da nossa imagem e do nosso nome é fundamental para que nossa família sinta orgulho de nós. Que Deus possa abençoá-lo e que você seja um farol de referência para seus filhos e sua família.

Que você possa aprofunda a raiz de sua família na base que é na palavra de Deus

