Estamos em tempos de teste, convido-lhe a levar uma palavra amiga, de força e fé a seu amigo! Envie uma mensagem dizendo “VAI DAR TUDO CERTO”.

QUAL O CONTRÁRIO DE MEDO? Convido você a mudar a forma de agir e pensar, esta turbulência vai passar! QUAL O CONTRÁRIO DE MEDO? Convido você a sorrir, a fazer uma lista de dez coisas que você tem a agradecer e vai por mim, TEM! QUAL O CONTRÁRIO DE MEDO? Bom você deve estar pensado e responderia “coragem”. Não o contrário de medo é fé! Fé em DEUS que está nos guiando, fé numa força maior, fé em você para conseguir trilhar o caminho!

Venha, vamos compartilhar boas mensagens e boas notícias, elas existem, tenha FÉ! É possível tirar proveito de toda situação, todo momento traz aprendizado, JESUS disse “em tudo daí graças” vamos juntos vencer e crescer. QUAL O CONTRÁRIO DE MEDO? Estamos em um momento de transformação, o mundo não será o mesmo, neste momento é um momento de introspecção de olharmos e encontrarmos o verdadeiro motivo de estarmos aqui, momento de solidariedade, momento de aprendermos a ser mais humano!

Estamos vendo que somos iguais, verdadeiramente iguais, ricos, pobres, europeus e latinos, o mundo. Todos imersos ao caos e MEDO! Mas QAUL O CONTRÁRIO DE MEDO? Então sorria, aproveite que está em casa, olhe nos olhos do seu filho e diga que o AMA, olhe nos olhos do seu parceiro ou parceira, mãe e pai, avô e avós e diga “EU TE AMO”. Você está em casa, agradeça a vida e a oportunidade de poder respirar e vislumbrar este mundo maravilhoso! Como assim maravilhoso? Com tudo que está acontecendo, volte acima e releia, reflita e encontre o motivo para continuar a sonhar. Vamos juntos vencer e crescer.

Agora responda:

QUAL O CONTRÁRIO DE MEDO? ?

Reginaldo Eustáquio, professor e palestrante

Mestre em ensino de Ciências e Matemática

Professor UNIDOCTUM