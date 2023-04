EC Caratinga presta homenagem àquele que deixou seu legado na história da instituição

CARATINGA – Mais uma vez a gestão atual do Esporte Clube Caratinga dá exemplo de como respeitar e homenagear seus ídolos. A noite da quinta-feira (13) foi marcada para lembrar e homenagear o saudoso professor Marco Aurélio, o conhecidíssimo ‘Professor Lelo’. O profissional deixou um enorme legado em diversas modalidades esportivas em toda região. No Esporte Clube Caratinga, deu aulas de natação, tênis, e foi um dos ícones como levantador e, consequentemente, como treinador de voleibol no clube nos anos 80 e 90.

A noite foi marcada por muitas recordações em fotos e vídeos exibidos no telão na nova quadra de vôlei do clube. Amigos que jogaram com Lelo, ex-alunos treinados por ele, fizeram questão de marcar presença e também prestar homenagem. Paulo Celeste, que atuou e conviveu de perto com o saudoso professor, como antigo capitão do time, falou sobre o legado deixado por ele. Tudo acompanhado e registrado pelos olhos atento de dona Maria Elisa, mãe do homenageado que fez questão de estar presente. Logo ao descerramento da placa que deu nome à nova quadra e o saque inicial do presidente do clube Edgar Martins, uma partida amistosa entre Caratinga e CTC marcou oficialmente a inauguração da quadra Professor Lelo.

A iniciativa do também professor Wagner Maciel, um dos ícones do esporte e principalmente da modalidade voleibol, encontrou apoio imediato na pessoa do presidente e toda diretoria do Esporte Clube Caratinga, assim como empolgou os amigos de Lelo. “Iniciativas como essa são de extrema importância para manter viva a memória do clube, apresentar às novas gerações personagens que colaboraram para a grandeza do esporte”, observou a direção do EC Caratinga.

Rogério Silva