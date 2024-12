PUBLICAÇÕES 26/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO LESTE

Edital retificado – Processo Administrativo n° 039/2024 – Pregão Eletrônico nº 031/2024. Em cumprimento ao disposto da Lei Federal nº 14.133/24 e suas alterações, torno público a retificação do edital e prorrogação de abertura para o dia 13 de janeiro de 2025, às 08:10 horas, para a Aquisição parcelada de medicamentos éticos, genéricos e similares dotipo maior desconto sobre o catálogo CMED (Preço Fábrica) vigente em atendimento às atividades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Santa Bárbara do Leste. Informações complementares poderão ser obtidas através do Portal Eletrônico: www.novobbmnet.com.br no link “Editais e Processos” (novobbmnet.com.br/jornal-do-licitante); http://santabarbaradoleste-mg.portaltp.com.br/; [email protected]; Tel.: 3326-1000 ou na Rua São Vicente de Paula, nº 137, Centro. Santa Bárbara do Leste 26/12/2024. Wilma Pereira Mafra Ribeiro – Prefeita.