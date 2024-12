PUBLICAÇÕES 23/12/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D´ÁGUA / MG, EXTRATO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º0009/2024. Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços médicos, incluindo as especialidades de Cardiologia, Pediatria, Psiquiatria, Ginecologia, Neuropediatria, Endocrinologia e Clínico Geral, com a finalidade de suprir a demanda da Unidade de Saúde do Município de Pingo d´Água – MG, conforme anexos deste edital de concorrência pública n.º 0009/2024. Abertura: 14 de janeiro de 2025 as 13 Horas. O edital encontra-se à disposição no através do endereço eletrônico www.pingodagua.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações AMM Licita (Licitar Digital), através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefeitura. Pingo d´Água/MG, 23 de dezembro de 2024. Luiz Paulo Coelho – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D´ÁGUA / MG, EXTRATO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º 00010/2024. Contratação de empresa especializada para a Prestação de serviços técnicos especializados para a organização de ações e eventos na área da Atenção Básica, Vigilância em Saúde e Promoção da Saúde, abrangendo as seguintes atividades: organização dos eventos e ações do calendário da saúde, organização das ações de saúde locais, organização das ações de controle social, organização das ações de combate às arboviroses e demais ações conforme as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, conforme anexos deste edital de concorrência pública n.º 010/2024. Abertura: 16 de janeiro de 2025 as 09 Horas. O edital encontra-se à disposição no através do endereço eletrônico www.pingodagua.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações AMM Licita (Licitar Digital), através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefeitura. Pingo d´Água/MG, 23 de dezembro de 2024. Luiz Paulo Coelho – Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D´ÁGUA / MG, EXTRATO DE EDITAL DE CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N.º00011/2024. Contratação de empresa para prestação de serviços de conservação de logradouros urbanos e rurais, da sede do município de Pingo D’Água/MG, compreendendo mão-de-obra, materiais e equipamentos, conforme anexos deste edital de concorrência pública n.º 00011/2024. Abertura: 16 de janeiro de 2025 as 13 Horas. O edital encontra-se à disposição no através do endereço eletrônico www.pingodagua.mg.gov.br, na Plataforma de Licitações AMM Licita (Licitar Digital), através do endereço eletrônico www.licitardigital.com.br e também no prédio sede da Prefeitura. Pingo d´Água/MG, 23 de dezembro de 2024. Luiz Paulo Coelho – Prefeito Municipal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINGO D ÁGUA, TORNA PÚBLICO O EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO Nº 023/2024. Construção da escola municipal no Bairro Santo Agostinho, em Pingo d’Água/MG. complemento da meta de trabalho – reprogramação, firmado com a POLLO CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO LTDA. Com o aditivo, o valor global de R$ 3.589.232,23 para R$ 3.665.879, 53, considerando um acréscimo de 2,1355 % – R$ 76.647,30. Pingo d´Água – MG, 01 de novembro de 2024 – Luiz Paulo Coelho – Prefeito Municipal.