PUBLICAÇÕES 03/01/2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE IAPU/MG

AVISO DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade nº 16/2024

Processo nº 447/2024. Processo auxiliar. A Prefeitura Municipal de Iapu/MG comunica que está promovendo licitação objetivando o CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS MÉDICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÃO MÉDICO PRESENCIAL, EM REGIME DE ESCALA, PARA ATENDIMENTO DE CONSULTAS DE LIVRE DEMANDA E SERVIÇOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) NO MUNICÍPIO DE IAPU-MG. Os interessados deverão apresentar na Sede Administrativa da Prefeitura, na sala de licitações, sediada à Rua João Lemos, nº 37, Centro de Iapu/MG, a partir do dia 06/01/2025 até o dia 10/01/2025, no horário de 12h00min às 17h00min, para protocolo de envelope contendo documentação e proposta, conforme descritos no edital. Sessão de análise e julgamento de documentação: 13/01/2025 às 14h00min. Edital e anexos estão disponíveis na sede da Prefeitura Municipal e no site www.iapu.mg.gov.br. IAPU-MG, 02 de janeiro de 2025.José Pereira Viana. Prefeito.

Pregão Eletrônico nº 40/2024

Processo Administrativo no 443/2024. A Prefeitura Municipal de Iapu/MG comunica que está promovendo licitação objetivando a contratação de empresa para confecção e instalação de materiais de comunicação visual para atender as necessidades das secretarias deste município, conforme termo de referência e especificações do edital e seus anexos. Julgamento: menor preço global. Entrega das propostas: a partir de 03/01/2025 no site www.novobbmnet.com.br. Abertura das propostas: 16/01/2025 às 10:00 horas no site supramencionado. Edital e os anexos estão disponíveis no site oficial do município. Iapu-MG, 03 de janeiro de 2025. José Pereira Viana. Prefeito.