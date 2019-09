PT realiza eleições para novos dirigentes

Chapa única disputa diretório municipal em Caratinga amanhã. Partido já articula possíveis candidatos para o pleito de 2020

CARATINGA- Amanhã, a militância petista irá às urnas. Os filiados elegerão presidentes municipais e zonais, diretórios municipais e zonais, delegações aos Congressos Estaduais e ao Congresso Nacional.

Em Caratinga, a eleição ocorrerá de 8h às 17h (podendo ir votar em qualquer horário), na sede do partido, situado à Praça Dom Pedro II, 137, sala 306. Cerca de 600 filiados estão cadastrados ao partido, o que não significa que todos votarão, uma vez que por questões ideológicas, o partido não retira o nome de filiados que faleceram, por exemplo. Disputa chapa única encabeçada pelo advogado Aldair Silva Oliveira, o ‘Dadinho’ e tendo como vice Luciano Campos.

DR. ALFREDO

Alfredo Rosa Loures, o ‘Dr. Alfredo’, foi empossado em abril de 2018, pela segunda vez como presidente diretório do PT de Caratinga. Ele já havia presidido o partido nos anos de 1997- 1999.

Agora, deixando a presidência, Dr. Alfredo faz um balanço dos momentos que o partido enfrentou, em nível municipal. “Tivemos muita dificuldade, muitos conflitos internos e externos, mas tivemos muitas vitórias também. Muitos erros e muitos acertos. Estamos nessa luta. Aqui em Caratinga, não foi muito diferente, tivemos vários problemas na administração passada do PT, mas também avaliamos que o trabalho de periferia foi muito maior que todos os outros prefeitos que tiveram aqui. Muitas vezes que a gente reunia para avaliar o trabalho do Partido dos Trabalhadores em Caratinga, sempre fiz parte da Comissão de Ética, principalmente com a administração do João Bosco, nosso balanço é sempre positivo. Trabalhar nas periferias é a nossa política, atenção aos pobres, menos favorecidos”.

Sobre a indicação de Aldair para compor a chapa para as eleições de domingo (8), Dr. Alfredo classificou o advogado com um “petista nato”. “E conversando muito com ele, nós vimos que além de ter feito uma grande aquisição no partido com a filiação dele, pudemos testemunha nesse período que ele está conosco, que era um dos bons candidatos, tem muitos outros bons. Mas, ele reuniu mais condição no momento. Debatemos muito com os filiados, temos reunião todas as quintas-feiras e tem sido bem frequentado. Então, decidimos que ele seria nosso candidato de consenso, formando uma chapa só, com o Luciano como vice. Me considero muito vitorioso em estar saindo e passando exatamente o bastão para essas pessoas tão primorosas no nosso meio, admiráveis e que tenho certeza que não vão deixar o bastão cair”.

A CHAPA

Aldair Silva é filiado ao PT há pouco mais de um ano, mas afirma que sempre foi militante. “Sempre fiz propaganda e campanha para o PT. Como o Dr. Alfredo falou, acho que nasci petista, sempre trabalhei em prol do partido, mesmo que indiretamente. Resolvi me filiar, fazer uma contribuição mais direta, trabalhando, contribuindo e me apareceu essa oportunidade, Dr. Alfredo lançou meu nome para ser presidente. De início até relutei um pouco, falei que não sei se consigo fazer isso, mas, como Luciano está há muito mais tempo no partido eu disse: ‘Se você vier comigo numa chapa de consenso, eu aceito. Mas, se formos dividir a chapa eu prefiro nem ir, porque não é meu interesse dividir o partido, mas unificar’. Foi a forma que nós conseguimos unificar as diversas frentes do partido em nome de uma chapa única para que o partido não saia ‘rachado’ para as eleições do próximo ano. Nossa intenção é que o partido vá com um projeto só, uma intenção só e entrar forte na eleição municipal”.

Sobre os seus projetos à frente do partido, Dadinho enfatiza que o primeiro objetivo é aumentar o número de filiados e já planeja o pleito de 2020. “Vamos lançar uma campanha de filiação, precisamos atrair mais jovens, as comunidades da periferia, aquela comunidade que o PT trabalha para ela que são as minorias, as mulheres; esse pessoal precisa vir para o partido. Temos que crescer o partido dentro da cidade, vamos montar um bom time para disputar a eleição para vereador, queremos fazer um bom número de vereadores na cidade. Vamos entrar forte na eleição municipal, o PT vai ter candidato a prefeito. O projeto é esse”.

Luciano Campos tem uma sólida história com o Partido dos Trabalhadores e aceitou o desafio de compor a chapa como vice-presidente do diretório municipal. E afirma que o partido vive um novo momento. “Sempre estive colaborando, colocando meu nome à disposição. Temos que avançar, já temos muita coisa que nos divide é um projeto maior do que a gente, que é o povo. Nesse sentido, acho que a minha filiação não está acima do Partido dos Trabalhadores, o partido é mais importante e tem sua história. Estamos passando por um momento de luta também com o presidente Lula, que é um dos ícones maior. É um momento de unificação do partido, vão vir muitas dificuldades, mas também muitas vitórias pela frente. Acho que celebramos às vezes pouco as vitórias nossas. O Partido dos Trabalhadores na sua história tem uma identificação já falada com os mais pobres, com as políticas públicas. Temos hoje a maior bancada da Câmara dos Deputados. Hoje temos uma bancada muito forte na Assembleia Legislativa, com 10 deputados sendo eles de uma bancada muito forte aqui da região. Temos também o que as urnas não provam o contrário, 25 milhões de pessoas foram lá digitar o seu 13. Acho que nosso partido sai muito unificado”.

Luciano finaliza convidando os filiados para participar da eleição. “O Partido dos Trabalhadores vive um outro momento, de aprender a ouvir as outras pessoas, é claro que sem perder o objetivo. Aproveitamos e convidamos os nossos companheiros. O PT é um partido que não é diretoria só, é do homem do campo; da mulher que não está só na cozinha mais, está discutindo política. Convido a todos, que não deixem de comparecer. A pessoa que quer filiar ao partido, lá também é uma oportunidade, leve seus documentos e não pode esquecer também seu título de eleitor.