PSDB deixa coligação com PT e PDT

Com a saída de Zé Mugango, Partido dos Trabalhadores espera definir novo vice até amanhã

CARATINGA- Após lançar candidatura pela coligação “Caratinga Feliz de novo” com a composição PT e PDT, o PSDB saiu da chapa que tinha o tucano José do Carmo Fontes, o Zé Mugango, como candidato a vice.

Conforme a ata de reunião da Comissão Provisória Municipal do PSDB, que ocorreu na sexta-feira (18), para em conformidade com a delegação de poderes conferida pela convenção municipal realizada no dia 16 de setembro, o objetivo foi rediscutir alguns aspectos da participação do partido nas Eleições Municipais de 2020.

Foi apresentada aos membros a proposta de que a comissão deliberasse pela exclusão do PSDB da coligação majoritária com o PT e PDT, com a retirada do nome do candidato filiado Zé Mugango.

José do Carmo retirou sua candidatura, apoiando a proposta na qual o PSDB não se coligue com o PT e PDT. E frisou o lançamento da chapa para a eleição proporcional com os candidatos já escolhidos e outros que possam ser incluídos, posteriormente, em vagas remanescentes até o limite previsto em lei. Também foi feita a proposta de que o partido não delibere sobre coligação com qualquer outra legenda, a não ser, em caso de lançamento de candidatura própria do PSDB a prefeito, o que deverá ser motivo, se viabilizado, de nova deliberação em reunião da comissão executiva provisória; o que foi aprovado por unanimidade dos membros.

O DIÁRIO fez contato com o PT de Caratinga, para saber a respeito da escolha de um novo candidato a vice com João Bosco, candidato a prefeito. De acordo com o presidente do partido, Aldair Oliveira, a decisão deve ocorrer até amanhã. O nome mais cotado é de Márcio Didi, que em 2016 concorreu à prefeitura de Caratinga.