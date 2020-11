Confira os votos nominais e de legenda por partido

CARATINGA– O PSD foi o partido mais votado em Caratinga, considerando votos nominais e de legenda. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O total foi de 5.734 e o partido fez três vagas na Câmara Municipal com Dete, José Cordeiro e Cleon Coelho.

Em seguida está o Avante, que obteve 4.632 votos e tem Rômulo Gusmão e Ramon Alacrino como representantes no executivo. Com 4.403 votos, em seguida, está o PSL, que elegeu ao Legislativo Altair Nego e Careca.

O PP, com 4.317 votos, fez duas vagas para os candidatos Irmão Emerson e Ricardo Angola. O DEM, com 4.311 votos elegeu Zelinha da Saúde e João Catita. O Podemos, com a reeleição de Neuza da Oncologia, obteve 3.553 votos.

O PV alcançou 3.087 votos, Rominho Costa é o representante no legislativo. O PSDB, com 2.644 votos, fez uma vaga ocupada por Mauro da Água e Luz. O PT com 2.220 votos garantiu uma vaga na Câmara com Giuliane Quintino.

O PROS não fez nenhuma vaga na Casa Legislativa, mas obteve 2.110 votos. Em seguida está o REDE, com Johny Claudy, conseguiu 2.069 votos. O PL, com 1.905 votos, traz Silvio da Cachaça ao cargo de vereador eleito.

Os demais votos estão distribuídos em: MDB (1.585), PTC (1.007), Patriota (724), PTB (714) e PDT (120).