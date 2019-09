Provedor do HNSA se reúne com governador Romeu Zema

BELO HORIZONTE– O provedor do Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, padre Moacir Ramos, se reuniu na manhã de ontem com o governador de Minas, Romeu Zema. Acompanhado de políticos que representam Caratinga e região, ele discutiu a possibilidade do Estado quitar repasses atrasados. Os débitos dos governos estadual e federal para com o hospital passam de R$ 1 milhão.

O encontro também contou com a participação do deputado federal Eros Biondini, vereador Ronaldo Gomes, o “Ronaldo da Milla”; dom Darci Niciole, arcebispo de Diamantina; e dom Aloísio Vitral, bispo de Sete Lagoas.

Segundo o padre Moacir, foram apresentados ao governador a situação dos hospitais de Caratinga, Diamantina e Sete Lagoas. “O governador se comprometeu a analisar e acompanhar de perto as questões referentes aos três hospitais. E na oportunidade expressou o seu desejo de fazer uma visita ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora de Caratinga. Ficou satisfeito de saber da participação das prefeituras da microrregião de saúde de Caratinga no projeto de cirurgias eletivas e da mobilização da sociedade em prol do HNSA”, comentou padre Moacir.