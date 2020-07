Prorrogados contratos de trabalho de servidores da rede municipal de Educação

CARATINGA- Em virtude da pandemia de Coronavírus, a Prefeitura de Caratinga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte; optou por prorrogar os contratos de trabalho, vencidos no dia 30 de junho, de profissionais da área da educação.

Mesmo sem uma data de volta às aulas definida, a decisão foi tomada com base no pedido dos profissionais e também tendo em vista a proposta de evitar aglomerações, que por sua vez, seriam inevitáveis diante da publicação de novo edital de chamamento público.

Nesse sentido, os contratos serão prorrogados até o final deste ano, como destaca a secretária de Educação Elaine Teixeira. “Essa decisão veio após a reivindicação dos profissionais preocupados com o possível encerramento de contratos, já que as aulas presenciais da rede municipal continuam suspensas por tempo indeterminado. Então, informamos que os contratos estão prorrogados por mais seis meses, isso permitirá a manutenção das atividades da Secretaria, que estão sendo feitas de forma remota. Os alunos têm sido assistidos da melhor maneira possível, graças ao empenho de todos os profissionais da Educação”.

Elaine frisa que o município está fazendo um “grande esforço financeiro” para realizar a manutenção dos profissionais, sem comprometer o orçamento. “Porque entende que essa é uma medida necessária e importante nesse momento, tanto para os profissionais quanto para os alunos”.

ATIVIDADES REMOTAS

Das salas de aula para as casas de 5.729 alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. Na última semana, a prefeitura realizou a terceira entrega das atividades remotas para os alunos da rede pública municipal.

O material é elaborado, especialmente, para cada ano escolar. Os impressos contêm temas atuais, escolhidos pelos professores das escolas, a fim de trabalhar, a partir da realidade dos alunos, assuntos relevantes para o aprendizado.

Na Escola Municipal Branca de Neve, no bairro Nossa Senhora Aparecida, uma das 48 unidades da rede municipal, mais de 140 kits foram entregues.

A Secretaria de Educação afirma que está se dedicando, investindo recursos para que os materiais impressos sejam entregues a todos da rede pública. De acordo com a professora Ana Paula, as escolas têm se adequado às realidades dos alunos. Ela conta que foi feito um grupo no WhatsApp com os pais das crianças, e que os alunos têm interagido e tirado as dúvidas. “Todo esse esforço é necessário porque mesmo com a pandemia o aprendizado não pode parar”, afirma.