Prorrogado prazo para municípios que querem sediar os Jogos Escolares de Minas Gerais

Propostas de participação na edição 2023 agora podem ser enviadas até 3/2; cidades-sede pontuam no ICMS Esportivo

DA REDAÇÃO – Foi prorrogado até 3/2 o prazo para os municípios interessados em sediar os Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2023 encaminharem suas propostas. A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese), por meio da Subsecretaria de Esportes, publicou, em 30 de novembro de 2022, documentos com os requisitos para sediar as etapas microrregional e regional da edição 2023 do evento.

Os documentos estabelecem as exigências mínimas de pessoal, infraestrutura, locais de competição, alojamento, hotel e restaurante necessários para receber estudantes-atletas de 12 a 17 anos dos 853 municípios mineiros. Ao todo, eles competirão em cinco modalidades: basquete, futsal, handebol, vôlei e xadrez.

O planejamento das cidades também deve contemplar as necessidades de transporte, atendimento médico, alimentação, segurança, credenciamento e premiação dos estudantes-atletas, além da divulgação e cerimonial do evento.

Os municípios que tenham interesse em sediar os jogos devem enviar a(s) proposta(s) devidamente assinada(s) para o e-mail: jemg@social.mg.gov.br até 3/2/2023.

Os projetos também poderão ser enviados ou entregues na Subsecretaria de Esportes (Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, Rodovia Papa João Paulo II, 4.143 Prédio Minas, 14º andar – lado ímpar, bairro Serra Verde – Belo Horizonte/MG CEP: 31630-900).

O Jemg é uma iniciativa da Sedese, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). Se tornar sede dos Jogos Escolares 2023, em qualquer uma das etapas, serve como critério para pontuação do ICMS Esportivo.