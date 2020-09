Prorrogada vacinação contra o sarampo

Até a tarde de ontem, 4.413 doses da tríplice tinham sido aplicadas na população de 20 a 49 anos em Caratinga

DA REDAÇÃO- Considerando que a circulação do vírus do sarampo no Brasil se mantém ativa em algumas localidades e a existência de um grande número de pessoas ainda suscetíveis por não estarem vacinadas foi prorrogada a campanha de vacinação para as pessoas na faixa etária de 20 a 49 anos até o dia 31 de outubro. A Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS) destaca a necessidade de redobrar os esforços sobre as ações, tendo em vista o risco de dispersão do vírus e o consequente aumento do número de casos da doença em todo o País.

Até outubro, a vacina tríplice viral deverá ser administrada em todos os adultos da faixa etária preconizada, independentemente da situação vacinal apresentada, isto é, mesmo que esses adultos tenham esquema completo de vacinação contra o sarampo devidamente comprovado no cartão de vacinação, deverão receber outra dose da vacina tríplice viral. “Esta ação é de suma importância para interromper a cadeia de transmissão do vírus do sarampo no País, sendo também um passo fundamental para o resgate da recertificação da eliminação do vírus do sarampo no Brasil”, disse a Secretaria de Vigilância em Saúde.

O Ministério da Saúde tem alertado a população quanto à importância da vacinação contra o sarampo, mesmo com a pandemia da Covid-19 em evidência no país. O sarampo é uma doença grave e de alta transmissibilidade. Uma pessoa pode transmitir para até 18 outras pessoas. A disseminação do vírus ocorre por via aérea ao tossir, espirrar, falar ou respirar.

A vacinação contra o sarampo é uma estratégia do Ministério da Saúde para interromper a transmissão e eliminar a circulação do vírus no Brasil. As duas primeiras etapas ocorreram em 2019, com a realização de ações nacionais, em outubro, para crianças de seis meses a menores de 5 anos de idade. E, a segunda etapa, foi realizada em novembro para a população de 20 a 29 anos. A terceira etapa, que ocorreu entre 10 de fevereiro a 13 de março deste ano, teve como público-alvo a população de 5 a 19 anos.

Em Caratinga, não há casos confirmados para a doença, como informou o executivo. Conforme dados do Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações, foram aplicadas até às 14h de ontem 4.413 doses da tríplice viral, sendo distribuídas em: 1.068 (20 a 24 anos, 817 (25 a 29 anos), 815 (30 a 34 anos), 639 (35 a 39 anos), 634 (40 a 44 anos) e 440 (45 a 49 anos).