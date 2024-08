Propostas do leilão da BR-381 serão abertas hoje

O principal alívio no edital foi a retirada do trecho de cerca de 30 quilômetros entre Belo Horizonte e Caeté do cronograma de obras a cargo da concessionária. A necessidade de duplicar o ponto específico foi apontada como um fator que afastava a iniciativa privada, já que a região apresenta altos riscos geológicos e complicações jurídicas atreladas à necessidade de realocação de famílias que vivem às margens da pista.

Em entrevista ao Estado de Minas, o diretor da ANTT Guilherme Theo Sampaio falou sobre a expectativa pelo sucesso do leilão após tentativas frustradas, comentou sobre as empresas interessadas e projetou o cronograma de obras e cobrança de pedágios na rodovia privatizada. Confira os principais pontos.

Pedágios

Serão construídas cinco praças de pedágio na rodovia. A empresa vencedora no leilão administrará os postos e poderá começar a cobrar os motoristas a partir de um ano após a consolidação da concessão. Sampaio comentou as condições para o início da aplicação das tarifas.

“O ciclo inicial do projeto começa a partir do momento da assinatura do contrato e a assunção da concessionária. Inicia-se então o período de trabalhos iniciais que incluem melhorias na sinalização vertical e horizontal e a recuperação do pavimento, que está muito deteriorado. Neste ponto, também já vai ser iniciado o processo de serviços operacionais pela concessionária, como guincho mecânico e também serviços médicos. Neste contrato, após um ano da assunção da concessionária, inicia-se o período de cobrança das tarifas. Ou seja, se a concessionária assume na segunda quinzena de dezembro, o início da cobrança da tarifa de pedágio vai se dar é na segunda quinzena de dezembro do ano de 2025. Mas esse início não é automático, ele vai ocorrer apenas se a agência atestar que condições mínimas do contrato foram executadas pela concessionária”, afirma.

Desconto nas tarifas

Vence o leilão a empresa quem oferecer a maior taxa de desconto sobre a tarifa básica fixada no edital. Cada um dos cinco pontos terá cobranças em valores diferentes. Os preços iniciais são: R$ 13,75 em Caeté; R$ 11,40 em João Monlevade; R$ 13,35 em Jaguaraçu; R$ 10,75 em Belo Oriente; e R$ 11,20 em Governador Valadares. O diretor da ANTT explica as formas em que as tarifas podem ser reduzidas ou aumentadas desde o leilão e ao longo das três décadas de concessão.

“No próprio leilão há possibilidade de uma redução das tarifas previstas na modelagem, mas nós temos alguns mecanismos preocupados na redução, primeiro a própria utilização da tag, aquele adesivo que você encontra no carro que confere automaticamente ao usuário um desconto de 5%. Além disso, temos desconto do usuário frequente (DUF), pensando nos cidadãos que utilizam a rodovia diariamente. Neste modelo, quanto mais se utiliza a rodovia, maior o desconto. Quem usa até 30 vezes a estrada em um mesmo mês terá um desconto em alguma das praças que varia de 26% a 80%”, disse.

Finalização das obras

O edital de concessão prevê um cronograma para a realização das obras da Rodovia da Morte. O ponto principal é a duplicação de 106 quilômetros da estrada, a construção de 3 quilômetros de faixas adicionais, 51 correções de traçado, além de áreas de escape, pontos de parada e descanso para caminhoneiros e 23 passarelas para a travessia de pedestres. Sampaio comentou sobre a ordem das intervenções.

“Os primeiros dois anos dos 30 da concessão serão de trabalhos iniciais. A partir do segundo para o terceiro ano, inicia-se todo o processo de investimento de ampliação de capacidade e de melhorias na rodovia. Então se inicia um período de seis anos em que todos os investimentos e melhorias serão feitos. Tudo deve ser executado até o oitavo ano. Posteriormente ao oitavo ano inicia-se o período de manutenção desta rodovia”, afirma.

Compartilhamento de risco

Além da retirada das obras no trecho mais próximo da capital mineira da lista de obrigações da concessionária, outro ponto considerado relevante para atrair empresas para o leilão foi a ampliação do compartilhamento de risco entre iniciativa privada e poder público. O contrato de concessão determina mecanismos para que o poder concedente arque com a maior parte dos prejuízos oriundos de riscos geológicos não previstos e estabelece uma margem mais curta para negociações de reequilíbrio do acordo no caso de verificação de um fluxo menor de veículos que o previsto.

“No caso de risco geológico, 80% são de responsabilidade do poder concedente e 20% da concessionária. Outro ponto é o volume médio diário. Por exemplo, se há uma projeção de que mil veículos trafeguem em um trecho por dia e há uma frustração acima de 5% ou a superação acima deste mesmo percentual, esse projeto pode ser reequilibrado de diversas formas, seja pela mudança na tarifa de pedágio, ou prorrogação de contrato ou aporte público”, explica Guilherme Theo Sampaio.

LOTE 8A

A Construtora Luiz Costa Ltda foi a vencedora do leilão para a elaboração e execução dos projetos de duplicação e melhoramentos de um dos trechos da BR-381 que está sendo custeado pelo governo federal. Trata-se do Lote 8A, que compreende o trecho entre Ravena e Caeté, na região metropolitana de BH. A empresa, que tem sede no Rio Grande do Norte, venceu outras sete propostas ao dar desconto de 1,51% no orçamento feito pelo governo para a obra, de R$ 399,8 milhões.

Fonte: Estado de Minas