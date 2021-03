Proporção de leitos ocupados foi um dos motivos para Onda Roxa

CARATINGA- Foi divulgado ontem o Relatório Técnico do Comitê Covid do Plano Minas Consciente, com os dados e situação da pandemia nas cidades mineiras, que fizeram com que houvesse a recomendação de todas as regiões do estado de Minas Gerais sejam colocadas na Onda Roxa, por pelo menos 15 dias ou até que a situação do estado esteja controlada.

A variação da taxa de incidência permite inferir mudanças de padrão de adoecimento da população de interesse em determinado intervalo (por ano ou mês ou semana). O cálculo considera a taxa de incidência da covid-19 na última semana e a taxa de incidência na semana anterior. Neste quesito, a microrregião de Caratinga obteve a variação de 142%

Conforme os dados divulgados, a proporção de leitos ocupados UTI adulto e UTI Adulto Exclusivo Covid na macrorregião Vale do Aço estava acima de 80%. Por microrregião, Caratinga apresentou 83% de ocupação de UTI Adulto e 93% de UTI Adulto Exclusivo.

COLAPSO

Recentemente, o Ministério Público divulgou uma carta aberta à população Vale do Aço, destacando que este é o momento “mais dramático da saúde pública no Vale do Aço”. “Infelizmente, já estamos em colapso na rede do SUS e na rede particular, não havendo leitos de UTI para pacientes com COVID ou qualquer outra necessidade. Corremos sério risco de óbitos por desassistência e de escassez de insumos de saúde”.

Na data de divulgação da carta, 17 de março, segundo informou a Central de Regulação, havia 111 pacientes esperando leitos na macrorregião de saúde do Vale do Aço, sendo 14 pacientes para UTI covid, 23 para enfermaria covid, 5 para UTI não covid e 69 para enfermaria não covid.

O MP ainda chamou atenção para o ato normativo do Estado, que colocou todas as cidades de Minas Gerais na onda roxa, com restrições de circulação e de funcionamento de atividades. “A decisão é obrigatória e está amparada por decisão recente do Supremo Tribunal Federal (Suspensão de Liminar 1428/SP)”.

Na região, 30 dos 32 municípios informaram ao Ministério Público que acataram a norma Estadual e implementarão a onda roxa. Assim, o órgão cumprimentou os Executivos Municipais de Ipatinga, Timóteo, Caratinga, Inhapim, Mesquita, Açucena, Santana do Paraíso, Ipaba, Jaguaraçu, Marliéria, Iapu, Bugre, Dom Cavati, São João do Oriente, São Sebastião do Anta, São Domingos das Dores, Piedade de Caratinga, Entre Folhas, Vargem Alegre, Ubaporanga, Imbé de Minas, Bom Jesus do Galho, Pingo D´água, Santa Bárbara do Leste, Santa Rita de Minas, Córrego Novo, Braúnas, Joanésia, Belo Oriente e Naque.

Para o MP, agindo como exige a “gravidade da situação”, farão o que lhes cabe para diminuir a possibilidade de mortes por falta de assistência hospitalar. “Registramos também reconhecimento aos nossos valorosos profissionais de saúde, que têm sido incansáveis. Alguns já deram a vida, outros a saúde física e mental, e todos estão extenuados e esgotados, mas desejamos que recobrem as forças em prol da luta pela vida”.

Ainda ressaltou aos cidadãos do Vale do Aço, que não afrouxem as medidas de prevenção já conhecidas. “Evitem toda circulação que não seja muito necessária e qualquer aglomeração. Cuidem, por favor, dos seus! Parabenizamos à imensa maioria da população que têm sido sensível, solidária e também está fazendo grande sacrifício em prol do todo. Agora precisamos juntar forças para caminhar um pouco mais”.

Data de Atualização: 15/03/2021 INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 MACROS Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep Pesos 1 2 2 4 0 4 0 VALE DO AÇO 339 58% 75% 88% 96% 4,4 1,1

Data de Atualização: 15/03/2021 VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 MACROS % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco Atual Grau de Risco da Semana Anterior Onda Atual Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES Pesos 2 1 0 a 32 0 a 32 VALE DO AÇO 4% 68% 22 24 Vermelha 0 Roxa

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG INCIDÊNCIA CAPACIDADE DE ATENDIMENTO 1º Corte 50 10% 25% 50% 50% 4,0 3,5 2º Corte 100 20% 40% 90% 80% 7,0 6,0 AGRUP. MICROS SUBGR Incidência Confirmados Positividade Atual % COVID Internados UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto % Ocup. UTI Adulto Exclusivo COVID Leitos UTI Adulto livres/100 mil hab SUS-Dep Leitos UTI Adulto COVID livres/100 mil hab SUS-Dep 1 2 2 4 0 4 0 CARATINGA 209 55% 94% 83% 93% 11,1 3,7 CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 409 60% 59% 89% 100% 2,5 0,0 IPATINGA 364 57% 58% 96% 100% 1,1 0,0

SALA DE SITUAÇÃO COVID-19

NÍVEL CENTRAL SES-MG VELOCIDADE DE AVANÇO DA DOENÇA AVALIAÇÃO GERAL Classificação em Ondas % Pop. SUS-Dependente 1º Corte -15% -15% 12 2º Corte 15% 15% 19 AGRUP. MICROS SUBGR % Variação Positividade % Variação Taxa de Incidência Grau de Risco AGRUP Grau de Risco da Semana Anterior Grau de Risco da MACRO Onda Atual Tempo na Onda Amarela / Verde [dias] Onda Sugerida pelo COES para os próximos 15 dias 2 1 0 a 32 0 a 32 0 a 32 CARATINGA -5% 142% 18 18 22 Amarela ≥28 Roxa 91,4% CORONEL FABRICIANO/TIMOTEO 18% 67% 28 30 22 Vermelha 0 Roxa 68,8% IPATINGA -10% 55% 30 32 22 Vermelha 0 Roxa 68,7%