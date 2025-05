PRONTOS PARA AGIR

Oficina de primeiros socorros prepara alunos de educação física do UNEC para situações de emergência

CARATINGA – Você saberia o que fazer em uma emergência? Afinal, em momentos como esse, cada segundo conta. Pensando nisso, os acadêmicos do curso de Educação Física do Centro Universitário de Caratinga – mantido pela FUNEC – participaram de uma oficina de Primeiros Socorros, ofertada pela Extensão do UNEC, com o objetivo de estarem mais preparados para situações que podem acontecer dentro e fora das quadras, academias e outros ambientes de trabalho.

“A gente sabe que imprevistos acontecem, principalmente no ambiente da Educação Física. Essa oficina foi essencial para a gente aprender como agir de forma correta e rápida em situações de emergência. Me sinto muito mais preparada agora”, disse a acadêmica do 7º período de Educação Física, Dayane de Oliveira.

A oficina faz parte da formação complementar do curso e tem ganhado destaque pela sua importância dentro da rotina profissional dos futuros educadores físicos. Com mais segurança e conhecimento, os estudantes saem da oficina prontos para agirem com responsabilidade e agilidade, sempre priorizando a vida.

“É muito importante que a gente saiba o que fazer em momentos críticos. Aprender os primeiros socorros ajuda a salvar vidas e dá mais confiança para a gente atuar com responsabilidade na nossa profissão.”, completou o estudante do 3º período de Educação Física, Eric Patrício Corrêa.

Essa capacitação é fundamental tendo em vista que, em atividades físicas, são comuns: quedas, desmaios, torções ou até paradas cardiorrespiratórias. Quanto mais preparados os profissionais estiverem, maiores as chances de salvar uma vida.

“Durante a prática esportiva, acidentes podem acontecer a qualquer momento. Por isso, esse tipo de capacitação é indispensável. Quanto mais preparados nossos alunos estiverem, mais chances eles têm de agir corretamente e até salvar vidas.”, reforçou o coordenador do curso de Educação Física do UNEC e professor da Oficina de Primeiros Socorros, Vagner Maciel.

A oficina reforça a importância da prevenção e da preparação. Com conhecimento e atitude, é possível fazer a diferença em uma emergência. Uma lição que salva vidas e vai além da sala de aula.

“O conhecimento em primeiros socorros é algo que todo profissional da área deve ter. Ele não apenas ajuda a salvar vidas, como também promove segurança e confiança no ambiente de trabalho.”, reiterou, professor Vagner.

Todos os 21 alunos, do 3º, 5º e 7º períodos, receberam certificados ao final da oficina.

“A participação dos alunos foi excelente. Eles se dedicaram e agora têm um certificado que comprova essa qualificação que, com certeza, fará diferença na atuação profissional deles.”, finalizou o coordenador do curso e professor da oficina.