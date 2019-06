Projetos sociais de música recebem doações do escritor Eugênio Maria Gomes

CARATINGA – Um encontro para selar a música e a literatura. O Coral da Escola Menino Jesus de Praga e a Banda de Música Santa Cecília receberam um estímulo para manter o trabalho em Caratinga. A doação foi feita com a quantia arrecadada na noite de lançamento de duas obras literárias do professor Eugênio Maria Gomes. O quinto volume do livro de crônicas “sem data de validade” e a quinta edição da série infantil “Maria Contanto Histórias” ganharam vida nas mãos do pró-reitor de Pesquisa, Pós-graduação e Extensão do Centro Universitário de Caratinga. Foram 150 livros vendidos em uma noite. O valor arrecadado foi destinado para as duas instituições.

O Coral da Escola Menino Jesus de Praga começou na década de 1990, desde então sobrevive com ajuda de parceiros. Além de técnicas vocais e contato com o universo musical, as crianças do quarto e quinto anos da Escola também desenvolvem práticas que auxiliam na concentração e disciplina em sala de aula. Ivone da Glória Rodrigues é Diretora da Escola e diz que “a contribuição representa a continuação do trabalho.”

A Banda de Música Santa Cecília também recebeu esse apoio. Registrada como Patrimônio Cultural Imaterial de Caratinga, é mais antiga manifestação cultural da cidade com 141 anos de história. Com orgulho Mário Eber da Silva, presidente da Banda, disse que se sente feliz quando reconhece o trabalho social proporcionado pela música. A demanda para manter o trabalho musical é grande! O dinheiro recebido já tem destino certo dentro da instituição. Mais de 40 pessoas entre crianças, jovens e adultos são regidos por José Maria, que recebe de braços abertos quem tem interesse por desenvolver a musicalidade. E convida as pessoas que querem fazer parte da Banda Santa Cecília para irem até a sede da Instituição na Avenida Catarina Cimini, número 57 – 3° andar.