Projeto visita à Biblioteca Municipal de Caratinga incentiva leitura entre crianças

CARATINGA- O projeto “Visita à Biblioteca Municipal de Caratinga” é uma iniciativa que busca incentivar o hábito da leitura entre alunos do ensino fundamental anos iniciais. O projeto é uma realização da Biblioteca Municipal de Caratinga em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte.

Na abertura do projeto, a escritora caratinguense Verônica Moreira foi convidada para palestrar e contar histórias às crianças. Durante o encontro, ela leu seu livro infantil baseado em fatos reais, proporcionando às crianças momentos de encantamento com as aventuras de Vekinha, uma menina esperta e curiosa que faz grandes descobertas. A atividade despertou a imaginação e a curiosidade dos pequenos leitores, reforçando a importância da literatura na infância.

O projeto “Visita à Biblioteca Municipal de Caratinga” tem como principal objetivo aproximar os alunos das escolas municipais do espaço da biblioteca, incentivando o hábito da leitura e promovendo a familiarização com livros, revistas e outros recursos culturais. A iniciativa conta com a colaboração de professores e coordenadores pedagógicos, que auxiliam os alunos no desenvolvimento do pensamento crítico e na criatividade por meio de pesquisas e atividades literárias.

A parceria com a Secretaria Municipal de Educação inclui o fornecimento de transporte escolar para os alunos das escolas participantes. Durante a visita, os estudantes são convidados a realizar um tour pela biblioteca, participar de atividades lúdicas, como contação de histórias e oficinas de leitura, além de terem a oportunidade de conhecer escritores e dialogar com eles sobre suas obras.

Ao final da visita, os alunos são incentivados a realizar o cadastro na biblioteca para empréstimo de livros, além de terem acesso a computadores e internet para pesquisas e trabalhos escolares. Após cada visita, serão promovidos debates em sala de aula sobre a experiência vivida na biblioteca, com o intuito de estimular a reflexão e aprofundar a compreensão dos livros lidos.

O projeto acontece uma vez por semana, trazendo sempre uma programação diferenciada. Os coordenadores e funcionários da biblioteca se dedicam para garantir que todas as crianças sejam bem atendidas e tenham uma experiência enriquecedora.

As escolas interessadas em participar do projeto podem entrar em contato com a Biblioteca Municipal de Caratinga através das redes sociais (@bibliotecamunicipalcaratinga), pelo WhatsApp (33) 3329-8128 ou pelo e-mail [email protected].