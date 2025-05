PROJETO VIGILANTES

Trabalho em equipe vai ajudar alunos em situação de risco

CARATINGA- A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), realizou mais uma importante ação voltada à proteção e ao cuidado com crianças e adolescentes. Em parceria com a Secretaria Municipal de Educação e a Superintendência Regional de Ensino, foi feita a apresentação oficial do Projeto Vigilantes, iniciativa que reforça o compromisso com os direitos da infância e juventude.

O projeto tem como foco principal o fortalecimento das intervenções conjuntas entre as políticas de Assistência Social, Educação e o Conselho Tutelar. O objetivo é atuar de forma articulada diante de casos de negligência que impactam diretamente na vida escolar de crianças e adolescentes, ocasionando baixa frequência, abandono ou evasão escolar.

Durante o evento de apresentação, estiveram presentes, além dos representantes das escolas da rede municipal e estadual, membros do CMDCA – Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, representantes do Cadastro Único e do CRAS – Centro de Referência de Assistência Social. A reunião possibilitou o alinhamento das estratégias e metas, que serão colocadas em prática ainda neste mês de maio, com o início efetivo da execução do projeto.

O Projeto Vigilantes surge como mais um importante instrumento de atuação preventiva e protetiva, contribuindo diretamente para a garantia de direitos de crianças e adolescentes. A proposta foi bem avaliada pelos participantes, que destacaram a relevância do trabalho intersetorial para a construção de uma rede de apoio mais eficiente e humanizada.