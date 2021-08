Superintendência Regional de Ensino, em parceria com a Escola Técnica “Professor Jairo Grossi”, abre 500 vagas para cursos técnicos em Caratinga

CARATINGA– O projeto Trilhas de Futuro é uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) que amplia o oferecimento de cursos técnicos gratuitos para jovens estudantes. As oportunidades de formação profissional são em diversas áreas.

Em Caratinga, foi credenciada a Escola Técnica “Professor Jairo Grossi”, que ofertará 500 vagas que serão divididas entre os cursos técnicos em Enfermagem, Radiologia e Estética. Além da gratuidade da formação, todos os alunos selecionados para participar receberão vale-transporte e alimentação.

Podem se inscrever para as vagas dos cursos técnicos, estudantes de escolas públicas e privadas regularmente matriculados no 2º e 3º anos do Ensino Médio ou em qualquer período da Educação de Jovens e Adultos (EJA) – Ensino Médio; além de pessoas que também já concluíram essa etapa de ensino.

As inscrições tiveram início nesta sexta-feira (20) e seguem até o dia 2 de setembro, por meio do site www.trilhasdefuturo.mg.gov.br.

Landislene Gomes, diretora da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SRE) destaca que são 24 municípios sob a jurisdição. “Nossa primeira iniciativa foi fazer uma videoconferência em parceria com a Jairo Grossi, com todos os diretores que atendem o Ensino Médio, assim conseguimos atender a todos os alunos que tiverem interesse de participar. Vai poder continuar estudando normalmente e no contraturno fazer esse curso”.

Landislene enfatiza a importância do curso técnico profissionalizante para o aluno que está concluindo o Ensino Médio ou já concluiu. “Foi feita uma pesquisa junto as empresas da nossa região, mostrando a necessidade de mão de obra, de pessoas para assumirem esses setores de emprego. Nossa região foi selecionada e os cursos que têm mais necessidade foram os escolhidos, dando oportunidade a esses jovens. Isso é de extrema relevância, principalmente, no momento que estamos vivendo”.

Eci Fernandes, diretora da Escola Professor Jairo Grossi, esclarece os critérios e todas as etapas, desde a inscrição à matrícula dos alunos. “No primeiro momento os interessados fazem as inscrições, serão selecionados pela Secretaria de Estado da Educação, através da Superintendência. Nesta seleção, alguns critérios são observados, num primeiro momento, serão selecionados aqueles alunos que hoje estão cursando o Ensino Médio, 3° ano e 2° ano de escolas públicas; alunos que estão no EJA e, posteriormente, aqueles que hoje estão cursando Ensino Médio nas escolas particulares. Num terceiro momento, aqueles que já concluíram. Claro que vamos ter algumas etapas, persistindo algum número de vagas para uma segunda oportunidade, essas vagas serão ofertadas”.

A diretora frisa que desde o momento do credenciamento, a escola estava preparada para receber aos alunos. “A Funec foi credenciada e os cursos serão ofertados através da Escola Professor Jairo Grossi. Já estamos totalmente preparados para receber esses alunos selecionados para matrícula. Os alunos terão uma infraestrutura de ponta, dos cursos superiores, com uma rede de laboratórios de ponta, estágio e práticas que iniciam-se desde a primeira etapa dos cursos. A escola está totalmente preparada e aberta para receber todos esses alunos”.

As turmas funcionarão nos turnos matutino, vespertino e noturno. As matrículas serão realizadas no mês de setembro. O início das aulas está previsto para Outubro. A duração do curso é de 1 ano e seis meses com carga horária de 3.000 horas.

Raquel Carvalho, diretora executiva da Fundação Educacional de Caratinga (Funec), agradece à Superintendência Regional de Ensino pela parceria com todas as instituições da rede pública e privada da região, na elaboração e execução de projetos pedagógicos que têm contribuído para a qualidade e avanço da Educação. “E gostaria de convocar a todos da sociedade civil e demais instituições, associações, clubes de serviço, para que junto conosco possamos fazer uma ampla divulgação e compartilhar as informações, referentes a este projeto, que neste momento de tanta instabilidade econômica inerente ao cenário de uma pandemia, o Estado vem dar esta oportunidade aos nossos jovens de inserção no ensino técnico e, posteriormente, no mercado de trabalho”.

“Caratinga passa a ser também um polo de educação, mas, também de saúde. Com ampliação dos serviços de saúde não só durante a pandemia não só aqui, mas, também em tantos outros municípios, que esse profissional foi indispensável”, finaliza Raquel Carvalho.