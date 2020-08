Projeto Telemedicina desenvolvido pela Doctum e Funec garante mais de 600 consultas gratuitas em Caratinga e região

CARATINGA – O projeto “Juntos por Caratinga” desenvolvido pela Rede de Ensino Doctum e pela Fundação Educacional de Caratinga (Funec) deu origem a iniciativa da telemedicina, que proporcionou atendimentos médicos remotos em quatro especialidades: pediatria, psicologia, psiquiatria e clínica geral. O projeto foi encerrado com um balanço positivo no último dia 15 de agosto. Ao todo, foram 567 atendimentos gratuitos somente em Caratinga, e a iniciativa ainda teve alcance em diversas cidades mineiras, chegando até mesmo a municípios de mais seis estados brasileiros.

Os resultados evidenciam que o objetivo do projeto foi alcançado. Para o diretor executivo da Funec, Antônio Fonseca, o sentimento é de missão cumprida. “Estamos muito felizes em concluir este projeto em parceria com a Doctum, pois foi uma iniciativa muito importante para Caratinga, e também para as mais de 20 cidades mineiras e os sete estados, além de Minas Gerais, que foram alcançados. Neste momento de pandemia, período de muitas incertezas, oferecer atendimento gratuito e de qualidade foi fundamental para muitas pessoas que buscaram este serviço e confiaram neste projeto. A Funec agradece a confiança de cada paciente e a dedicação de todos os colaboradores envolvidos”.

Para o presidente executivo da Rede de Ensino Doctum, Pedro Leitão, a conclusão do projeto representa um grande ganho para o município. “Neste momento estamos concluindo o projeto Juntos por Caratinga, que uniu duas grandes instituições no enfrentamento à pandemia em nossa cidade. Ficamos muito orgulhosos dos resultados, visto que realizamos cerca de 700 atendimentos. Através da tecnologia da Doctum e do corpo médico da Funec, possibilitamos que várias pessoas de Caratinga e região tivessem acesso a consultas de forma remota”. Ele relata estar muito feliz com os frutos do trabalho e ressalta que a cidade precisa cada vez mais de união e solidariedade para um enfrentamento em conjunto da pandemia e de todas as suas consequências. “Todos ganharam com esta parceria, a população de Caratinga, as instituições e o município. Aproveito para agradecer à toda equipe que trabalhou neste projeto tão importante para todos nós”, destaca.

Atendimentos gratuitos e de qualidade

O projeto envolveu aproximadamente 50 profissionais das duas instituições e obteve resultados que ultrapassaram as expectativas. Ao todo, foram realizados 674 atendimentos médicos via telemedicina. Além de Caratinga, pacientes de outras 38 cidades foram atendidos. Minas Gerais concentrou o maior número de atendimentos, mas outros 07 Estados brasileiros também participaram do projeto: Rio de Janeiro, São Paulo, Paraíba, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Entre as especialidades oferecidas a mais procurada foi a psiquiatria, com um total de 254 atendimentos, seguida de psicologia com 215 pacientes atendidos.

O fato da maior parte da procura ter sido pelas consultas de psiquiatria e psicologia pode ser explicado pelas imposições da pandemia, como explica o psiquiatra do Casu – Hospital Irmã Denise, Gustavo Fonseca Genelhu Soares. “Em tempos de pandemia, é comum que muitas pessoas vivenciem alguns sintomas como sentimentos e experiências de tensão, ansiedade, preocupações, de medo e insegurança. Podem também surgir alterações do apetite e do sono. Nunca havíamos passado em nossa história recente, por momentos como os que temos vivido nos últimos meses. Contudo, a partir do momento que tais sintomas passem a gerar sofrimento significativo, angústia persistente, alterações fisiológicas marcantes e desconforto subjetivo importante, uma avaliação psiquiátrica se faz necessário e o projeto permitiu este acesso”, finaliza.