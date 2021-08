Projeto TEAR é ouro no Centro Nacional de Tiro Esportivo

Competição foi realizada no Rio de Janeiro (RJ)

DA REDAÇÃO – Os atletas do Projeto TEAR – Tiro Esportivo Adaptado de Rendimento, desenvolvido pelo Clube de Tiro Guardiões do Caparaó, em Manhuaçu, conquistaram dez medalhas, sendo cinco ouro, quatro pratas e um bronze nas modalidades de Carabina Mira Aberta e Carabina de Ar, no 45º Campeonato Centro-Brasileiro de Tiro Esportivo – CENBRA, realizado pela Confederação Brasileira de Tiro Esportivo, no Centro Olímpico do Rio de Janeiro.

A família Pereira, de Manhuaçu, conquistou quatro ouros e duas pratas, merecendo destaque para o atleta Luciano e sua filha Brenda, que conquistaram o Ouro na modalidade Carabina de Ar Mista, quando gêneros masculino e feminino competem juntos em equipe.

O paratleta Diogo conquistou a prata, em uma emocionante final, ficando em segundo lugar por apenas 0,1 décimo.

A mais nova atleta do Projeto, Maria Eduarda, de apenas 11 anos, conquistou o ouro na modalidade Carabina Mira Aberta de Ar.

O atleta de Caratinga Wilson Moura, coordenador do projeto TEAR, também participou, na modalidade de Pistola de Ar Olímpica, alcançando o 8º lugar na categoria e o 23º lugar geral, em uma prova difícil e técnica, atirando ao lado de atletas como Phillipe Chateaubrian, da Seleção Brasileira de Tiro.

Junto com o CENBRA, também foi realizada a 7ª Etapa do Campeonato Mineiro de Tiro. Wilson, que é apoiado pelo Bolsa Atleta Caratinga, conquistou o 3º lugar e se mantém em 4º lugar no Ranking do Campeonato Mineiro e Brasileiro de sua categoria.

“Os atletas agora treinam para, juntos, conquistarem o Campeonato Mineiro e Brasileiro de Tiro e trazerem mais medalhas, tornando o Projeto, Clube e municípios, reconhecidos nacionalmente por ser um celeiro de atletas de alto rendimento”, informa a direção do Projeto TEAR.