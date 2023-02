Projeto Sombra e Água Fresca realiza atividade esportiva para assistidos

CARATINGA – O Projeto Sombra e Água Fresca finalizou no último sábado (4), competição esportiva interna de Fut7 (futebol society). Participaram da atividade, 26 crianças e adolescentes assistidos pelo projeto com o objetivo proporcionar um momento de lazer e diversão através da prática esportiva. A competição foi realizada na Arena Dário Grossi e contou o suporte de amigos da Instituição e o apoio da Prefeitura de Caratinga através da Superintendência de Cultura e Esporte.

O Projeto Sombra e Água Fresca é mantido pela Associação Ebenézer de Ação Social e Cultural atua em Caratinga há onze anos. Atualmente possui dois núcleos localizados nos bairros Esperança e Nossa Senhora Aparecida, com atividades diárias nos períodos matutino e vespertino, com idade entre 06 e 14 anos.

São oferecidas atividades de educação cristã, acompanhamento escolar, atividades esportivas e culturais. Essas atividades são desenvolvidas por meio de parcerias como os projetos “Cristo em Ação” e “Sementes”, contando com o auxílio de voluntários e da equipe de apoio. Também há o fornecimento de lanche em todos os dias, para todas as crianças que frequentam o projeto e quando necessário há distribuição de cestas básicas. Atualmente o projeto está sob coordenação de Carla Patrícia e de Daniel Mendes.

Os interessados em conhecer o Projeto Sombra e Água Fresca e contribuir com o desenvolvimento das atividades podem entrar em contato pelo telefone (33) 9 8832-7290 (Patrícia) ou pelo Instagram oficial do projeto @projetosombraeagua.