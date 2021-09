Projeto “Saúde para Todos” é realizado no centro de Inhapim

INHAPIM – A prefeitura de Inhapim, através das secretarias de Saúde e Assistência social em parceria com a Universidade do Vale do Aço – UNIVAÇO, firmou uma parceria inédita para realização do Projeto “Saúde para Todos”, que visa a promoção da saúde dos inhapinhenses.

Os alunos dos anos finais do curso de medicina, supervisionados pela equipe técnica da secretaria de Saúde, realizaram aferição de glicemia capilar na população, promoveram aferição de pressão arterial, orientação sobre a importância do setembro amarelo e o combate ao suicídio, e a doenças sexualmente transmissíveis. “Estamos contentes em receber os alunos do curso de medicina da Universidade do Vale do Aço em Inhapim. Parceria como essa ajuda a disseminar a importância do cuidado da saúde e do diagnóstico precoce de doenças em nossa população. Agradecemos a disposição dos estagiários em abdicar do final de semana para contribuir com nossa sociedade visando a promoção da saúde em nosso município,” comentou a coordenadora do programa “Estratégia Saúde da Família”, em Inhapim, Josiane Belo Flamini.

Já para a estudante do curso de medicina, Carla Siqueira Costa, promover um acolhimento adequado levando atendimento humanizado em saúde pública para a população é essencial. “A saúde constitui um direito social básico para as condições de cidadania da população. Um país somente pode ser denominado “desenvolvido” se seus cidadãos forem saudáveis, o que depende tanto da organização e do funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), quanto das condições gerais de vida, como emprego e renda. Não basta batermos recordes em exportações agropecuárias, ter uma economia dinâmica, se o modelo de desenvolvimento não contemplar a inclusão social e a saúde das pessoas. O Sistema Único de Saúde (SUS) constitui um projeto social único, cujos princípios de universalidade, integralidade e equidade estão firmados na Constituição de 1988. Em que pesem as dificuldades históricas e estruturais de implementação de um projeto de tal envergadura, o SUS já ocupa de fato um espaço importante na sociedade e na percepção dos direitos de cidadania. Hoje em Inhapim, além de aprendizado, estamos promovendo bem-estar social através da saúde para todos nós inhapinhenses”, avaliou a estudante.

A secretaria de Assistência Social levou para o evento o “Cantinho Pequeno Cidadão” que faz parte do Programa Criança Feliz, houve também a participação do Grupo da terceira-idade “Consciência Negra” do bairro Santo Antônio, com diversas apresentações.

A educadora física Carolina Alves da Silva do Núcleo Ampliado de Saúde da Família – NASF aproveitou o evento para promover uma dinâmica e orientação sobre o setembro amarelo mês dedicado ao combate ao suicídio.

Assessoria de Comunicação