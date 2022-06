Projeto Renovando as Alianças realiza eventos para casais em Vargem Alegre e Manhuaçu

DA REDAÇÃO- O projeto cristão Renovando as Alianças, que já se tornou tradicional em Caratinga, se expandiu para as cidades de Vargem Alegre e Manhuaçu. O idealizador Adenilson Geraldo organiza eventos voltados, principalmente, para casais, com palestrantes renomados.

Nos últimos dias três eventos foram realizados com a participação da palestrante Helena Tannure e louvor com Jacira Moura.

Em Manhuaçu, o Seminário de Casais Renovando as Alianças foi realizado na sexta-feira (10), na igreja situada à Rua Hilda Vargas Leitão de Almeida, Bairro Alfa Sul. “É a primeira vez que realizamos fora de Caratinga, por lá contamos com apoio da Associação de Ministros Evangélicos, a Amem. Tivemos a presença de um público excelente, com 340 casais”.

Já no sábado (11) o Jantar Romântico do Dia dos Namorados, na Fazenda Água Santa, em Vargem Alegre, contando com a participação de 300 pessoas. No domingo (12), aconteceu o Encontro de Mulheres, na Assembleia de Deus da mesma cidade.