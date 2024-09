‘Projeto Primavera’ promove distribuição de sementes de flores

A ação vai acontecer na região central de Caratinga

CARATINGA – A primavera está chegando e, para celebrar a estação mais colorida do ano, Caratinga receberá a segunda edição do “Projeto Primavera – Plante Flores, Alegria e Cores”. A iniciativa, promovida pelos Lions Clubes Caratinga Itaúna e Caratinga Centro, em parceria com a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC) e o Movimento Amigos de Caratinga (MAC), tem como objetivo distribuir gratuitamente diversas sementes de flores, incentivando a população a contribuir com o embelezamento da cidade. Serão distribuídas sementes de flores de Azaleia, Cravina e Lobelia, por exemplo.

O evento acontecerá no próximo sábado, 21 de setembro, com concentração dos participantes na Praça Getúlio Vargas, também conhecida como ‘Praça do Relógio’. Durante a manhã, as sementes serão distribuídas para a população que passar por ali, proporcionando a oportunidade de fazer a cidade florescer ainda mais. Segundo os organizadores, a ação busca engajar a comunidade e promover um ambiente mais acolhedor e harmonioso.

A primeira edição do projeto, realizada no ano passado, foi considerada um grande sucesso. Segundo Margareth Boy, presidente do Lions Itaúna, “o projeto representa muita alegria e felicidade, pois as flores carregam com um grande simbolismo”. A expectativa agora é superar a primeira edição e envolver ainda mais moradores, tornando Caratinga um exemplo de cidadania e cuidado com o meio ambiente. Artur Araújo Mafra Filho, presidente do Lions Centro, reforça que “a união entre as entidades e a participação da comunidade são essenciais para o sucesso do evento”.

Vanderlei Dornelas, presidente do Movimento Amigos de Caratinga, ressalta que “ações como essa fortalecem a nossa relação com a natureza e promovem um lugar mais bonito, com harmonia e paz”. O diretor executivo da FUNEC, Sanderson Dutra Rocha Gouvêa, destaca que o projeto também possui um caráter educativo, já que incentiva as pessoas a refletirem sobre o impacto positivo que pequenas ações podem ter no meio ambiente. “A Funec sempre faz questão de participar de ações como essa, e vamos promover todo apoio para o sucesso da campanha”.

Com a união de forças entre entidades e a participação ativa da população, a expectativa é de que o evento se consolide como uma tradição que promove alegria, cidadania e sustentabilidade. Ao plantar flores, Caratinga planta também um futuro mais verde e harmonioso.