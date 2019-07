Projeto para empréstimo de R$ 12 milhões ao executivo tramita na Câmara

CARATINGA– Na noite da última segunda-feira (22), os vereadores se reuniram durante recesso parlamentar, para registro de projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com a Caixa Econômica Federal.

A Prefeitura de Caratinga visa o empréstimo de até o valor de R$ 12 milhões, no âmbito do programa Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento (Finisa)– modalidade Apoio Financeiro, destinado à aplicação em Despesa de Capital. De acordo com o documento, o investimento será empregado na execução de obras, serviços e equipamentos. O prefeito Dr. Welington, em entrevista à imprensa, especificou que o recurso será realizado no recapeamento de todo o centro e reparos nas principais ruas dos bairros da cidade.

OPINIÕES

Durante a reunião desta segunda-feira, os vereadores usaram a tribuna e opinaram sobre o projeto. Mauro César disse que não é contra o projeto, porém deseja que haja clareza e transparência. “Não quero barrar nada, todo poder emana do povo, somos representantes do povo, estamos tendo zelo com a coisa pública, acho mais viável asfaltar as ruas da periferia e dos distritos, sou a favor desse empréstimo, mas preciso de clareza e transparência, precisamos saber de todo projeto”.

Rominho Costa salientou que toda a população precisa saber quais as ruas que serão asfaltadas com o valor de R$ 12 milhões e disse quando for esclarecido poderá votar a favor do projeto.

Para José Cordeiro, que é líder de governo, a população também poderá opinar sobre o projeto, já que as votações acontecem nos próximos dias 1 e 2 de agosto. “O projeto passa pela Casa para ver a legalidade e ainda temos tempo para discutir e votar”, disse.