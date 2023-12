Projeto Movimente faz balanço das atividades do ano

CARATINGA- As professoras do Projeto Movimente, professoras Karen Furtado e Nathália Brígida fizeram um balanço das atividades do projeto que depois de uma pausa retornaram as atividades no dia 1º de agosto. E como não poderia ser diferente, foi um retorno muito esperado e celebrado pelos mais de 90 alunos que aguardavam ansiosos pela volta.

Logo que as atividades voltaram, foi comemorado com uma aula especial com muita dança, pipoca, algodão doce e pula-pula, já que no mês de agosto foi comemorado os 4 anos de existência do Projeto com o novo formato, já que anteriormente acontecia em outro formato e nome na Praça da Estação e Avenida Dário Grossi voltado para a zumba. A Praça do Menino Maluquinho ficou pequena para tantas pessoas, que estavam ali para prestigiar o evento.

Em 2023, o Projeto Movimente realizou alguns eventos comemorativos, como o “Setembro Amarelo” e “Outubro Rosa”, com parcerias da Secretaria de Desenvolvimento Social e Secretaria de Saúde. Os eventos foram totalmente voltados para promoção da saúde mental e saúde da mulher. Além das aulas na Praça, o projeto também realizou aulas em Escolas e na APAE.

Durante o ano, as aulas aconteceram sempre às terças e quintas feiras, na Praça do Menino Maluquinho às 18h30 horas. As aulas são ministradas pelas professoras de Educação Física Karen Furtado e Nathália Brígida, e segundo elas, o Projeto conta com a rotatividade de cerca de 90 alunos por aula, sendo que metade desses alunos é maior de 60 anos, sendo o projeto a única atividade física praticada por eles em sua maioria. E desde que começaram as atividades, em 2019, ajudou várias alunas a saírem da depressão, a controlar problemas de ansiedade, pressão alta, sedentarismo, obesidade, diabetes, entre outros. Reforçando o quanto o Projeto é importante para o bem-estar de todos os alunos.

A professora Karen, endossa que as aulas que são totalmente gratuitas e abertas ao público em geral. E convida a todos para fazer parte, e ainda reforça “Não precisa saber dançar. O importante é mexer o esqueleto e mandar pra longe toda tristeza e estresse diários”.

As atividades do Projeto Movimente terão um recesso a partir do dia 22 de dezembro devido as festividades de fim de ano, com retorno previsto para o dia 16 de janeiro.