Projeto Mãos Dadas: Município recebe as chaves das escolas Menino Jesus e Dom Carloto

CARATINGA – A Prefeitura de Caratinga recebeu na última quarta-feira (29/12) as chaves das escolas Menino Jesus de Praga (Centro) e Dom Carloto (Esplanada). A entrega se deu em virtude da adesão do Município de Caratinga ao Projeto Mãos Dadas do Governo de Minas. O Projeto transferiu para o município os estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental que até o ano de 2021, eram atendidos pela rede estadual de ensino. Como estas duas escolas atendiam somente turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental, houve a municipalização total e com isso o Estado transferiu para o Município de Caratinga os imóveis e os bens das duas escolas.

As entregas foram realizadas pela diretora educacional da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SER) Landislene Gomes Ferreira à secretária municipal de Educação Elaine Teixeira Cardoso e ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico Humphrey Lima de Oliveira, que na ocasião representou o prefeito de Caratinga Dr. Welington Moreira de Oliveira. As novas diretoras das escolas, Marlete Pereira dos Santos (Menino Jesus) e Jânia Garcia De Oliveira Silva (Dom Carloto) e os membros dos colegiados das duas escolas também acompanharam as entregas.

Em sua fala a diretora educacional da 6ª Superintendência Regional de Ensino (SER) Landislene Gomes Ferreira, falou da sua tranquilidade em relação a esse processo de municipalização pelo fato de conhecer a excelência do ensino da rede municipal. “Eu tenho certeza que o município de Caratinga dará continuidade ao trabalho que o estado vinha realizando na educação, priorizando a qualidade do ensino que chega às nossas crianças”.

A secretária de Educação de Caratinga Elaine Teixeira Cardoso, reafirmou o compromisso do Município em trabalhar pela manutenção da excelência do ensino em todas as escolas que a partir de 2022 passam a ser geridas pelo município. “Sabemos do tamanho da nossa responsabilidade e o quanto esse processo é desafiador, mas temos certeza da capacidade de toda a equipe da Secretaria de Educação que não medirá esforços em trabalhar para que a educação no município continue avançando. O projeto “Mãos Dadas” será um divisor de águas para a educação em Caratinga. Conforme prevê os projetos elaborados pelo município teremos a construção de novas escolas, ampliação e melhoria das estruturas já existente tanto da estrutura física quanto na aquisição de recursos tecnológicos para melhorarmos ainda mais os processos de ensino”; afirma.

O PROJETO

Além das escolas Menino Jesus de Praga e Dom Carloto, também estão inseridas neste projeto as seguintes escolas: Princesa Isabel, Engenheiro Caldas, Sinfrônio Fernandes e Juarez Canuto de Souza (sede), além das seguintes instituições da área rural: Professora Maria Fontes e Maria Alves da Silveira (Santa Luzia), João Moreira Franco (São Cândido), Mary Lucca Chagas (São João do Jacutinga), Sudário Alves Pereira (Patrocínio) e Antônio Penna Sobrinho (Santo Antônio do Manhuaçu).

O projeto Mãos Dadas pretende, a partir do apoio e incentivo, que os municípios mineiros ampliem a oferta dos anos iniciais do ensino fundamental nas unidades escolares, conforme prevê a Constituição Federal e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Essa ampliação conta com o apoio do Estado para viabilizar a transição.

A intenção, é que o projeto lançado em março de 2021 pelo governo de Minas Gerais, traga a possibilidade da aproximação das decisões pedagógicas e administrativas do município focadas nas verdadeiras necessidades dos alunos de anos iniciais, criando uma unidade pedagógica no ciclo da infância.

Com informações: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Caratinga