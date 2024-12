“Projeto Maluquinhos por Esporte” faz balanço das atividades no ano

DA REDAÇÃO- A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte através Superintendência de Esportes desenvolveu de janeiro a novembro de 2024, as aulas do “Projeto Maluquinhos por Esporte” – projeto sócio esportivo teve como objetivo a oferta de forma gratuita a crianças e adolescentes de 8 a 16 anos, iniciação esportiva nos ginásios municipais com aulas duas vezes por semana por turma.

Ao longo do ano, 140 crianças e adolescentes participaram de aulas nas modalidades de basquete, futsal e handebol, além de atividades recreativas em datas comemorativas e competições internas comandados pelos professores Denner Andrade, Arthur Vieira e Maria Carolina. As aulas aconteceram no Ginásio Poliesportivo Professor Armando Alves da Silva no bairro Limoeiro com as modalidades de futsal e handebol, já as aulas de basquete foram realizadas no Ginásio do 62º Batalhão de Polícia Militar.