Projeto Jiu Jitsu para Todos segue representando Piedade de Caratinga

Atletas de Piedade de Caratinga seguem participando de grandes competições regionais de Jiu Jitsu e conquistando ótimos resultados. Desta vez, 12 atletas participaram do 3º Open Minas Beach de Jiu Jitsu realizado no município de Raul Soares no dia 23 de abril. Todos os atletas de Piedade de Caratinga conquistaram medalhas no evento e a equipe Jean Chaves finalizou sua participação em 8º lugar geral entre 20 equipes participantes.

O “Projeto Jiu Jitsu para Todos” é desenvolvido pelo CRAS, através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e oferta gratuitamente aulas semanais da modalidade para crianças e adolescentes. As aulas são ministradas pelo mestre Jean Chaves que também atua na modalidade em outros municípios da região.

Confira a relação dos atletas participantes no evento:

Hoffiner Charge de Oliveira (atleta PCD)

Maria Sophia de Lourdes

Emanuela Cristina Silva Souza

Kenede Daniel da S Santos

Enzo Ribeiro Amorim da Cruz

Igor Thiago Brígida

Tiallis Egídio da Costa

Gian Charles Campos

Davi do Carmo Carvalho

Francisco Miguel Pereira Silva

Thayrone da Silva

Ryan Sabino de Melo