VERMELHO NOVO- O projeto Jiu-jitsu Kids de Vermelho Novo celebra o desempenho dos atletas nas competições esportivas.

No domingo (22) três crianças do projeto participaram da 5° Etapa do Campeonato Mineiro de Jiu-Jitsu, na cidade de Muriaé, realizado pela Liga Mineira de Jiu-jitsu. Cecília Ferreira Fernandes foi campeã na categoria de 5 anos. Lucas Daniel Moreira também foi campeão na categoria 15 anos. Paulyane Cristine Ferreira Fernandes, 10 anos de idade, venceu em sua categoria e ganhou o Desafio Kids valendo Cinturão, levando pra casa ainda duas medalhas.

Os atletas são treinados pelo professor Flávio Martins Barcelos, através do Projeto Jiu-jitsu Kids de Vermelho Novo. Os treinos acontecem no Cras toda segunda e quarta-feira.