Projeto “Hiperdia ao ar livre” em Piedade de Caratinga

A Secretaria Municipal de Saúde de Piedade de Caratinga promoveu no dia 26 de junho, juntamente com a Equipe de Saúde da Família do Bairro São José uma ação de promoção à saúde: PROJETO HIPERDIA AO AR LIVRE de autoria dos Agentes Comunitários de Saúde.

Esta foi a segunda edição do evento e novamente foi um sucesso!

A ação contou com a colaboração de todos os membros da Equipe que, com muito carinho fizeram uma tarde bem agradável junto a população.

O objetivo desta ação é trazer à unidade os pacientes que por algum motivo não comparecem com periodicidade às consultas para controle da pressão arterial e diabetes.

Neste dia foram realizadas diversas ações, a aferição da pressão arterial, mensuração de altura e peso, teste de glicemia capilar.

A nutricionista do Nasf Amanda Cunha falou sobre a necessidade e importância da dieta para o melhor êxito no controle das patologias: hipertensão e diabetes.

A Equipe de odontologia a través da odontóloga Amanda Vidal também falou sobre as principais manifestações e complicações orais para este grupo.

A enfermeira responsável da Equipe Analina da Costa destaca que “esta ação é de extrema importância para este grupo uma vez que precisamos levar um cuidado não só de tratamento, mas também de sensibilização quanto a necessidade de mudanças de hábitos de vida”.

Junto no evento a coordenadora da Atenção Primária Jacqueline Arruda enfatiza que “é muito bacana ver o empenho da equipe e todo resultado com a participação da população, a mudança começa com pequenas ações”.

Foi uma tarde muito agradável com empenho da equipe e a participação do público alvo. Foram ofertados vários atrativos dentro eles um café da tarde e brincadeiras com balões premiados.

Com fortalecimento dos atendimentos de atenção básica à saúde através dos cuidado especial e inicial, a equipe da Saúde consegue controlar diabetes, hipertensão arterial e evitar complicações, proporcionando melhor qualidade de vida aos pacientes, ressaltou o secretário Municipal de Saúde Elton José Alves.