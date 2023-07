Município ganha mais segurança com instalação de câmeras de inteligência artificial

CARATINGA – Foi inaugurado na tarde dessa segunda-feira (3), no 62º Batalhão de Polícia Militar, o projeto Guardião de Piedade de Caratinga, que tem por objetivo trazer mais segurança ao município por meio de câmeras de tecnologia embarcada.

O projeto é uma parceria da Polícia Militar, com os poderes executivo, legislativo, contando ainda com emenda do deputado federal Patrus Ananias (PT).

De acordo com o major Flávio as câmeras possuem capacidade de leitura de metadados (são informações adicionais que descrevem dados, permitindo que eles sejam localizados, compartilhados e usados de maneira precisa e eficiente), e caracteres especiais, como placas de veículos, além de uma câmera do modelo “Speed Dome”, com capacidade de monitoramento em 360 graus.

Todas as câmeras foram integradas à central de monitoramento existente na cidade de Caratinga, além de integração ao sistema “Hélios” da Polícia Militar. “Com isso a cidade de Piedade passa a fazer parte do Projeto Guardião de vídeo monitoramento inteligente e assim permitirá um aumento na sensação de segurança na localidade, além de aumentar a capacidade de resposta da Polícia Militar e ajudar em muito na prevenção criminal”, disse o major Flávio.

Ainda segundo o oficial da Polícia Militar, Piedade de Caratinga é um eixo importante do 62º Batalhão, pois faz parte da BR-474, e faz interligação de Caratinga com Ipanema. “Essa implantação faz parte de uma das nossas estratégias de inteligência de segurança pública voltadas para o atendimento às comunidades. A nossa central e as câmeras que estão instaladas são de inteligência artificial aplicada, e com essas informações a gente consegue ter acesso a vários bancos de dados. É uma informação útil para o militar na hora de executar o policiamento nas cidades que nós prestamos segurança”.

O projeto já funciona em Ipanema, Raul Soares e Caratinga, e mais dez cidades receberão a tecnologia. “A gente vai ampliar isso de forma a atender toda a nossa malha viária que corta o batalhão. As rodovias federais e estaduais estarão monitoradas e com isso a gente pretende trazer mais segurança para população, como não temos aumentado nosso efetivo, para continuar apresentando reduções criminais ao longo do tempo, temos que trazer ferramentas e inovações tecnológicas pra auxiliar no nosso serviço”, destacou o major Flávio.

O chefe de gabinete do deputado Patrus Ananias, Eugênio Pasqualine, destacou a parceria entre vários setores do governo e a Polícia Militar. “Muitas vezes as pessoas criticam as emendas parlamentares, mas se bem usadas podem dar retorno. Aqui no caso é para segurança, e gostaria também de destacar que é uma segurança voltada com respeito ao cidadão, e usando a inteligência artificial. “A nossa parceria é uma parcela dos recursos e vai viabilizar a melhoria de condições de vida da população da região. Esse é o sentido da emenda parlamentar e do trabalho desenvolvido pelo deputado Patrus Ananias, deputado federal por Minas Gerais. Boas parcerias na área de educação, na área de assistência social, e também outras áreas, como segurança, esporte e cultura, seremos parceiros. É importante que a gente entenda que o momento é de construir uma grande frente democrática no Brasil para superar as dificuldades, para melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a consciência democrática para melhoria geral do nosso país”, disse Eugênio Pasqualine.

O vice-prefeito de Piedade de Caratinga, Cláudio Gomes observou que a emenda do deputado Patrus Ananias é muito benéfica para o município de Piedade de Caratinga. “Quero frisar aqui o que o major falou, Piedade é uma cidade que está cortada pela BR-474, que liga ao estado do Espirito Santo, à Bahia, então isso visa trazer mais segurança, já que é uma rodovia muito movimentada. Agradeço ao deputado por estar nos ajudando nessa parceria com o município”, disse Cláudio Gomes.

Ronaldo Adriano, presidente da Câmara, pontuou que é um projeto bom para Piedade de Caratinga que contou com a emenda parlamentar de R$ 100 mil e a contrapartida de R$ 53 mil do município.

O secretário de governo Marcos Bento também elogiou o projeto que que trará mais segurança para a população. “É um trabalho muito importante para aumentar segurança não apenas da nossa cidade como da região”.