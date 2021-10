Escola “Professor Jairo Grossi” em parceria com a Superintendência de Ensino oferece revisional gratuito e on-line para o exame. Os interessados podem se inscrever gratuitamente para as aulas on-line pelo site www.jairogrossi.com.br

CARATINGA – Estão abertas as inscrições para o projeto Evolua Enem oferecido pela Escola “Professor Jairo Grossi”, mantida pela Funec, em parceria com a Superintendência Regional de Ensino (SRE). O projeto oferece aulas gratuitas e on-line das três principais áreas de conhecimento exigidas pelo exame: Linguagem e Redação, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Os temas serão trabalhados em encontros on-line com os professores da Escola “Professor Jairo Grossi”. O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está se aproximando e para aqueles que pretendem se sair bem, a preparação para as avaliações não pode parar.

O projeto Evolua Enem já está em sua 3ª edição e a professora e coordenadora do projeto, Eliza Cristiane de Resende Marques, fala sobre os objetivos do revisional. “O objetivo é levar à comunidade de Caratinga e região esse revisional dos conteúdos, das abordagens, da forma com que é organizada essa prova, para que as pessoas que estão na escola no terceiro ano do Ensino Médio, ou aquelas que já saíram da escola, mas que tenham o interesse de continuar estudando. Para que todos os interessados possam fazer essa revisão de conteúdos e se dar bem nessa prova que é um verdadeiro divisor de águas da educação básica para o ensino superior. A Fundação Educacional de Caratinga (Funec) e a Escola “Professor Jairo Grossi” firmaram parceria com a 6ª Superintendência Regional de Ensino para que possamos oferecer ao maior número de candidatos interessados possível”.

Devido às restrições, ainda impostas pela pandemia, todas as aulas serão on-line para que mais pessoas possam participar. A coordenadora do projeto explica como funciona o projeto neste formato. “Por causa das restrições com relação ao distanciamento, transporte, nós optamos por ainda esse ano realizar de maneira on-line com transmissões e reuniões agendadas. Para participar é muito fácil, basta acessar o site da escola e se inscrever gratuitamente e a partir do momento que a inscrição for realizada o inscrito já recebe os links dos encontros que já estão todos agendados. Os inscritos terão acesso a correções de redação comentadas dentro da pauta estabelecida pelo INEP com tudo que há de mais contemporâneo e atualizado para essa edição do Enem”.

De acordo com Eliza Marques, o projeto é fruto de uma série de atividades educacionais desenvolvidas pela Funec e pela escola. “Há muitos anos que nós da Funec e da Escola “Professor Jairo Grossi” temos nos preocupado em realizar revisionais temáticos de abordagens contemporâneas, nós oferecemos durante o ano palestras em escolas públicas, mas há três anos nós optamos por organizar esses conteúdos através desse projeto que é o Evolua Enem. Nós fizemos o primeiro ano de maneira presencial, e tivemos alunos da região inteira. O ano passado, tendo em vista o contexto da pandemia, nós continuamos o projeto com oferecimento dos estudos temáticos on-line”, finaliza.

As inscrições podem ser realizadas pelo site www.jairogrossi.com.br. O projeto é gratuito e aberto à participação da comunidade escolar como um todo, devido às restrições impostas pela pandemia todos os encontros serão on-line. Os interessados podem se inscrever e participar de qualquer módulo do projeto, os encontros acontecem até o mês de novembro. Para mais informações entre em contato com escola pelo telefone, (33) 3322-7900 Ramal 7950, ou pelo e-mail, secretaria@jairogrossi.com.br.