Projeto “Evolua Enem” da Escola Professor Jairo Grossi oferece revisional gratuito para o exame

Os interessados ainda podem participar da revisão para a área da Matemática e Ciências da Natureza que acontece no próximo dia 26 de outubro

CARATINGA– O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está chegando e para aqueles que pretendem se sair bem, a preparação para as avaliações está intensa. Pensando nestes estudantes a Fundação Educacional de Caratinga (Funec), juntamente com os professores da Escola Professor Jairo Grossi, desenvolveram o projeto Evolua Enem. Trata-se de um revisional gratuito das três principais áreas de conhecimento exigidas pelo exame: Linguagem e Redação, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. Os encontros foram divididos em três dias, e em cada um deles vão ser priorizados as competências e habilidades necessárias.

O primeiro dos três encontros aconteceu no dia 28 de setembro e teve como tema a área de Linguagem e Redação. A professora coordenadora da área de Linguagem da Escola Professor Jairo Grossi, Eliza Cristiane de Resende Marques, foi a responsável pela aula e destaca. “O primeiro dia do revisional foi com redação e a área de linguagem, trabalhamos as estratégias para a construção do texto dissertativo, a importância do repertório e da argumentação respeitando os direitos humanos, como se consolidou a estrutura dos direitos humanos, como que todos os aspectos inerentes ao texto dissertativo à construção da identidade desse sujeito produtor de ideias dentro da sociedade contemporânea respeitando todos os direitos humanos. Nós nos propusemos a fazer algo realmente diferente para aquelas pessoas que acreditam na educação e veem o Enem como uma possibilidade de ascensão ao ensino superior”.

De acordo com a professora, a preocupação da equipe do projeto é proporcionar aos candidatos uma experiência importante de contato com o formato do Enem. “O projeto é muito importante porque o grupo de professores que foi selecionado para trabalhar são professores que já têm uma experiência com ensino médio, já têm uma experiência vasta na construção de itens para o Enem, e são professores com uma leitura de mundo requerida para essa prova. Nós estamos nos preparando, fizemos uma organização desse revisional para que pudéssemos oferecer aos interessados uma possibilidade de ter uma leitura global dessa avaliação, tanto para o primeiro dia de prova quanto para o segundo dia”, explica Eliza.

E sobre a tão temida redação a professora dá a dica: “mais importante do que tentar descobrir um possível tema, é preparar estar preparado para argumentar em qualquer que seja a temática proposta. Eu acredito que eles precisam pensar nas relações do homem em sociedade, com as leis, com a mídia, com a natureza, e isso vai garantir a escolha de um bom repertório, as escolhas textuais que vão garantir essa nota boa na redação como um todo, e ter a possibilidade te tirar a tão sonhada nota mil e da garantir dentro das cinco competências um desempenho satisfatório para fazer uma boa prova”.

Embora o projeto já esteja em andamento, a professora coordenadora da área de Linguagem da Escola Professor Jairo Grossi, Eliza Cristiane de Resende Marques, orienta que os interessados ainda podem participar do encontro de revisão para a área da Matemática e Ciências da Natureza, que acontece no próximo dia 26 de outubro, e faz um convite. “Os encontros são abertos ao público, àqueles que não conseguiram fazer a inscrição pelo site podem realizar no dia do encontro, inclusive quem não participou dos primeiros encontros está convidado para o terceiro. Será um prazer recebê-los no Campus I do Unec. É o que a Funec tem a oferecer a nossa sociedade, e também como uma forma de mostrar que estamos sempre de portas abertas e somos uma fundação que realmente se preocupa com a comunidade”, finaliza a professora.