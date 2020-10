Projeto “Evolua Enem” da Escola Professor Jairo Grossi em parceria com a Superintendência de Ensino oferece revisional gratuito e on-line para o exame

Os interessados podem se inscrever gratuitamente para as aulas on-line de 05 a 23 de outubro pelo site www.jairogrossi.com.br/evolua-enem

CARATINGA – O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) está se aproximando e para aqueles que pretendem se sair bem, a preparação para as avaliações não pode parar. Em tempos de pandemia em que áreas com a educação foram muito afetadas e as rotinas se alteraram bastante a preparação se tornou ainda mais importante. Pensando nestes estudantes a Fundação Educacional de Caratinga (Funec), os professores da Escola Professor Jairo Grossi, juntamente com a Superintendência de Ensino de Caratinga, irão realizar a 2ª edição do Evolua Enem. O projeto oferece aulas gratuitas e on-line das três principais áreas de conhecimento exigidas pelo exame: Linguagem e Redação, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza.

A diretora da Escola Professor Jairo Grossi, Eci Fernandes, fala sobre a iniciativa e sobre o novo formato do projeto. “Mais uma vez a Fundação Educacional de Caratinga, preocupada em atender a todos os candidatos que pretendem ingressar no ensino superior preparou a 2ª edição do Evolua Enem. O projeto conta com a participação direta do corpo docente da Escola Professor Jairo Grossi em parceria com a Superintendência de Ensino de Caratinga. Os conteúdos, temas e abordagens do Evolua Enem serão trabalhados por uma equipe de professores experientes e com uma didática diferenciada e adaptada ao meio digital”.

A professora coordenadora da área de Linguagem da Escola Professor Jairo Grossi, Eliza Cristiane de Resende Marques, destaca cada área de abordagem do projeto. “Os nossos encontros comtemplarão as abordagens e as grandes áreas do Enem. Nas aulas de Matemática e suas tecnologias trataremos de questões específicas que ajudarão os alunos a fazer uma leitura competente de cada uma das questões propostas. Teremos também questões e análises para a área de Ciências da natureza e suas tecnologias mostrando a inter-relação da química, física e da biologia para essas leituras do mundo, e do meio ambiente. Além disso, realizaremos leituras históricas, geográficas e de conceitos fundamentais para que os alunos possam resolver as 45 questões da área de humanas com propriedade. Daremos uma atenção especial à área de Linguagens, códigos e suas tecnologias, pois é uma área muito importante que vai mostrar a competência do aluno ao ler, ao compreender e se expressar frente ao mundo através do texto dissertativo argumentativo”.

As inscrições podem ser realizadas de 05 a 23 de outubro pelo site www.jairogrossi.com.br/evolua-enem e as aulas terão início no dia 24 de outubro. O projeto é gratuito e aberto à participação da comunidade escolar como um todo, devido às restrições impostas pela pandemia as aulas serão on-line.