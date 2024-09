Projeto do Unec promove palestras em alusão ao Dia do Nutricionista

CARATINGA – Uma palestra destinada aos alunos do curso de Nutrição do Centro Universitário de Caratinga, mantido pela FUNEC, foi realizada na última quinta-feira (29/08). O evento, em alusão ao Dia do Nutricionista, abordou a “Atualização no Cuidado com Idosos”, por meio de palestras ministradas por Sabrina Guerson, Angelisa Ferreira e Poliana Miranda. Já no dia 30, o tema foi “Atualização no Cuidado Nutricional em Crianças”.

“O NutriAção, que é um projeto do nosso curso, é o responsável por este e vários outros eventos com temas emergenciais. Essas duas temáticas trazidas aqui são fundamentais para os nossos acadêmicos. Nosso objetivo é habilitar estes estudantes para o mercado de trabalho diante de desafios que eles irão encontrar, futuramente, enquanto profissionais.”, disse a coordenadora do curso de Nutrição, Brunela Laignier.

O evento deu uma visão abrangente das novas práticas no campo da Nutrição, e, também, reforçou a importância da educação contínua e da troca de conhecimento entre profissionais. Em um campo tão dinâmico e essencial para a saúde pública, a atualização constante é fundamental para garantir práticas eficazes e baseadas em evidências.

“Com o avançar da idade, o idoso tem uma perda considerável de massa e de força muscular. Mas com uma dieta balanceada, rica em proteínas, carboidratos e suplementação proteica, é possível reverter um quadro de fragilidade e trazê-lo de volta para a vida ativa, para a independência, e conseguir realizar as atividades de vida diária.”, explicou a médica Sabrina Guerson.

A tomada de decisão sobre a terapia nutricional nos pacientes idosos e em cuidados paliativos deve ser a mais precoce possível e deve considerar os seguintes aspectos: condição clínica e capacidade funcional e sintomas, como explicou a nutricionista Poliana Miranda: “Nós precisamos de demanda nutricional em diferentes faixas etárias. A nutrição do idoso tem uma demanda energética diferente e, muitas vezes, é preciso fazer ajustes de consistência, de aceitabilidade, porque existem patologias, muitas vezes, associadas. E o cuidado paliativo se trata de uma vertente onde a pessoa é cuidada de uma forma integral (o foco não é apenas na doença)”.

A comemoração do Dia do Nutricionista trouxe uma atmosfera festiva ao evento, com destaque para a importância da profissão e seu papel fundamental na promoção da saúde e bem-estar.

“Nesta data é de grande relevância abordar os desafios com o cuidado com os idosos (um público muito específico e que requer atenção redobrada). E eu, representando a farmácia magistral, venho mostrar como a farmácia de manipulação pode contribuir no sucesso do tratamento.”, destacou a farmacêutica, Angelisa Ferreira.

A palestra foi bem recebida pelos alunos, que saíram com uma compreensão mais clara das novas tendências e desafios na Nutrição, além de uma renovada valorização da importância da profissão.