Projeto “Despertar” prestará assistência para população carcerária com quadro de dependência química

Conselho da Comunidade, vinculado à 1° Vara Criminal e de Execuções Penais de Caratinga, firma parceria com o Sicoob Credcooper

CARATINGA- Intervir no quadro de pessoas que apresentam problemas relacionados a dependência química, ainda nas unidades prisionais, ofertando a prevenção, tratamento e reinserção, a fim de prevenir a reincidência criminal devido ao uso de álcool e drogas. Com esse objetivo, o Conselho da Comunidade, vinculado à 1° Vara Criminal e de Execuções Penais de Caratinga em parceria com o Sicoob Credcooper lançou o projeto “Despertar”.

A dependência química é um obstáculo para a sociedade, e conforme prevê a Organização Mundial da Saúde (OMS) é uma doença. O Conselho da Comunidade mediante acompanhamentos realizados aos reeducandos da Comarca de Caratinga, observou a necessidade de ampliar o trabalho educativo e preventivo com esses indivíduos ainda nas unidades prisionais, “uma vez que em diversos casos, os reeducandos em regime aberto (livramento condicional ou prisão domiciliar), acabam se envolvendo em situação delituosa novamente devido ao uso abusivo de álcool e drogas”, destaca o projeto.

Por meio da parceria será prestada assistência social aos indivíduos privados de liberdade em situação de dependência química das unidades prisionais da Comarca de Caratinga (Apac e presídio).

O juiz Consuelo Silveira Neto destacou que a forma de acompanhamento deste serviço se dará pelo encaminhamento do caso por meio do médico da unidade prisional, pelo diretor do estabelecimento penal, ou mediante solicitação judicial. “Sabemos que a dependência química é um mal que assola a sociedade moderna. A proposta é oportunizar a esses dependentes químicos que se encontram encarcerados se livrarem do vício da droga. O parceiro Credcooper vai financiar a possibilidade de contratação de um profissional do serviço social, que vai fazer essa ponte com os órgãos do município, encarregados de atuarem na dependência química. Esse assistente social vai visitar o presídio e a Apac, identificar aqueles indivíduos que são dependentes químicos e necessitam do tratamento, fazer o acompanhamento e encaminhamento para que os municípios, através dos seus órgãos possam atuar no intuito de promover a saúde”.

Vagner Ribeiro, presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credcooper enfatiza a satisfação da cooperativa nesta parceria. “O projeto Despertar nasceu da necessidade identificada pelo Conselho da Comunidade juntamente com o Poder Judiciário, especificamente para aquelas pessoas que estão em regime carcerário dependentes químicos. Reintegrar essas pessoas nas comunidades. Estamos patrocinando esse projeto, tendo oportunidade de exercer um dos princípios nossos que é o interesse pelas comunidades. A comarca de Caratinga contempla 11 municípios, desses oito o Sicoob Credcooper tem pontos de atendimentos. Então, para nós, dentro do cooperativismo, participar de um projeto como este é muito importante”.

Teodomiro Tontes, vice-presidente do Conselho da Comunidade, cita o papel da instituição e o acompanhamento que é realizado. “O Conselho da Comunidade vem trabalhando com a assistência social para ajudar as pessoas em situação de encarceramento. A ideia de fato é apoiar as famílias e ajudar as pessoas na recuperação, porque entendemos que o propósito do encarceramento é a recuperação do detento. Sabemos que isso é muito difícil, um processo muito complicado, que demanda muitas ações. O Conselho busca recursos para ajudar essas pessoas, inclusive, quero aproveitar esse momento para dizer que precisamos dar a mão para essas pessoas. A sociedade tem um papel muito importante de recuperar essas pessoas e estender a mão”.