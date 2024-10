Projeto da Jairo Grossi que trabalha as emoções se encerra com baile entre pais e filhos

CARATINGA – Se prepare para viver grandes emoções em mais um momento de interação entre família e escola. Trabalhar sentimentos na Educação Infantil significa levar as crianças por um caminho de autoconhecimento, para que possam perceber e verbalizar a maneira como se sentem. Esse é o objetivo de uma realização tradicional da Escola Professor Jairo Grossi, mantida pela FUNEC, intitulado “Projeto Emoções”, que, neste ano, envolveu mais de 75 alunos, de 4 turminhas, e culminou, na última sexta-feira (27/09), com o “Baile das Emoções”.

“Há anos nós desenvolvemos este trabalho com as crianças do 1º período da Educação Infantil. Durante todo o processo nós vivenciamos, junto a elas, várias atividades que envolvem as emoções básicas. Nos anos anteriores nós fizemos o “Circuito das Emoções”. Mas, para inovar, nós pensamos algo diferente em 2024: o “Baile” – onde, por meio da música e da dança, nós vamos apresentar todas as emoções trabalhadas e fechar neste momento especial com os pais”, explicou a supervisora pedagógica da Escola Professor Jairo Grossi, Angélica Nunes.

O projeto contribui para o desenvolvimento emocional das crianças, possibilitando o reconhecimento dos seus sentimentos em diferentes situações cotidianas. O papel das emoções nas aprendizagens e nos relacionamentos, dentro e fora da escola, exige “educar as emoções”, fazer com que as crianças também se tornem aptas a lidar com suas frustrações e aprender a negociar com os outros, reconhecendo as próprias angústias e os medos.

Desta vez, os pequenos trabalharam “a alegria, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, a ansiedade, o amor e a surpresa”.

“Hoje eu vou dançar a música da ‘surpresa’. E nesse trabalho eu aprendi algumas emoções como a tristeza, a raiva e o nojo”, contou Maria Teresa Fernandes, de 5 anos.

Durante dois meses, em sala de aula, foram realizadas diversas atividades, criadas situações estimulantes em todas as áreas de conhecimento para que as crianças expressassem, livremente, os sentimentos. Em meio a tudo isso, o papel da família foi muito importante.

“Cada dia ela chegava em casa com uma pergunta diferente: ‘Mãe, do que você tem medo?’, ‘Mãe, o que é ansiedade?’, então ela trazia todas as atividades que eles faziam, em sala de aula, para casa e lá a gente também trabalhava isso. A minha filha era uma criança muito tímida, foi depois de entrar na Jairo que ela se desenvolveu. Por isso vê-la no palco, apresentando, me enche de orgulho. E essa integração com a família é excelente e fundamental”, destacou a mãe da aluna Lina, Letícia Carvalho.

Ao final, para abrilhantar ainda mais o baile, os pais foram convidados para viver um momento especial dançando com os filhos.