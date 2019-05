Casu – Hospital Irmã Denise realizou mais de 1600 atendimentos a assistidos no último semestre

CARATINGA- O trabalho do Projeto Crescer começou a partir da “Cantina Rainha da Paz”, projeto realizado pelas religiosas da Associação Casa de Maria e que tinha por objetivo proporcionar dignidade as famílias consideradas de risco social e ainda melhorar a realidade fornecendo inicialmente alimentações diárias e orientação na vida religiosa. Posteriormente a Cantina Rainha da Paz somou esforços com a UNEC, o Casu – Hospital Irmã Denise e diversos parceiros para ampliar a assistência já realizada, e então surgiu o: Projeto Crescer.

Atualmente a iniciativa conta com duas unidades físicas em funcionamento e atende cerca de 120 crianças e seus familiares diretamente. Segundo a coordenadora do Projeto Crescer, Suellen Cristyna Aredes Goulart, os objetivos das ações envolvem as crianças e seus familiares. “Propomos atividades para garantir o bem-estar social das crianças seus familiares e a comunidade, incentivamos a educação a partir da participação escolar em família, promovemos o acesso à saúde, e estimulamos as habilidades que facilitem o acesso ao mercado de trabalho”.

No último semestre o Casu – Hospital Irmã Denise somou mais de 1600 atendimentos médicos para os assistidos do Projeto Crescer. Atualmente o Casu dispõe de sete colaboradores para o projeto, além de garantir atendimento médico semanal na comunidade com clínico geral, pediatra e ginecologista, as demais especialidades são encaminhadas para atendimento diretamente no Hospital. Outra colaboração do hospital é o Seguro Saúde para crianças assistidas, além de disponibilizar materiais essenciais para a manutenção da iniciativa.

O Projeto Crescer funciona de segunda a sexta-feira entre 8h e 18h nas unidades da Rua Francisco Gomes da Luz, 260 – Santo Antônio e da Rua Coronel Chiquinho, 604 – Bairro Esperança. E conta com apoio de parceiros e voluntários para a manutenção de seu trabalho, para informações entre em contato pelos telefones: (33)3321-4730 ou (33)98869-5963.