Projeto Cinema na Comunidade promove Mostra de Cinema Infantil com seis cidades parceiras

DA REDAÇÃO – A 1ª edição da Mostra de Cinema Infantil é uma produção do projeto Cinema na Comunidade, que há 11 anos atua em Minas Gerais, levando a sétima arte, com sessões gratuitas, para várias comunidades. Participarão dessa 1ª edição seis cidades parceiras: Caratinga, Imbé de Minas, Inhapim, São Domingos da Dores, São Sebastião do Anta e Ubaporanga. A Mostra de Cinema Infantil tem como objetivo fomentar a produção de vídeos, com crianças de 05 a 12 anos. A edição da mostra deste ano tem como tema “O Lugar onde eu vivo”, e acontecerá entre os dias 01, 02 e 03 de outubro.

Para participar da mostra competitiva, e concorrer aos prêmios, é preciso se inscrever – de forma gratuita – e enviar um vídeo pelo e-mail “projetocineclube80@gmail.com” (feito com celular e por crianças) com o tema da mostra, poderão participar crianças de 05 a 12 anos, que moram nas cidades participantes. O video com o tema “O Lugar onde eu vivo”, deverá ter até 2 minuto de duração.

As inscrições iniciam-se no dia 10 de agosto de 2021, e encerram-se no dia 20 de setembro. O resultado será divulgado até o dia 30 de setembro de 2021, e estará disponível na plataforma da mostra e nos canais de divulgações das prefeituras das cidades parceiras. “O melhor vídeo de cada cidade, eleitor pelo júri, receberá um Kit box com 25 DVD’S, além de cinco ingressos combos com pipoca e refri para conhecer uma sala de cinema com seus amigos, do segundo ao quarto lugar o prêmio será o combo com cinco ingressos”, informa a organização.

A mostra, que também contará com curtas metragens de produções convidadas, será transmitida pelo site da mostra, que será divulgado em breve, e que devido a pandemia da Covid-19, será totalmente online. A entrega das premiações será no dia 08 de outubro, no espaço Cine Itaúna, em Caratinga.

Segundo o organizador da Mostra Infantil de Cinema on-line Vinicius Faria, a parceria tem como o objetivo mostrar o olhar das crianças sobre o lugar onde ela vive, valorizando a criatividade, individualidade e diversidade.