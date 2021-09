Projeto Cinema na Comunidade oferece oficina de Stop Motion com câmera de celular

DA REDAÇÃO – O projeto Cinema na Comunidade oferece a partir dessa semana a Oficina de Stop Motion para alunos do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) de Imbé de Minas e São Sebastião do Anta.

Vinícius Faria, responsável pelo projeto, explica que Stop Motion é uma técnica de animação centenária que vem se transformando ao longo dos anos. “A atividade é voltada ao público em geral e busca apresentar a linguagem audiovisual de maneira leve e divertida mantendo um ciclo de formação audiovisual na região”.

A técnica de animação em Stop Motion consiste na sequência de fotografias exibidas a uma determinada fração de segundo, criando uma ilusão de movimento. Nos primórdios do cinema era usada para a criação de efeitos especiais. “Hoje é um recurso criativo usado em vinhetas, videoclipes, cinema e vários outros produtos”, observa Vinícius Faria.

Nessa oficina, serão apresentadas ferramentas atualizadas para a criação de animação, mas também antigos recursos, como os aplicativos de smartphone para edição de animação quadro a quadro e os brinquedos ópticos – experimentos científicos que contribuíram com o surgimento do cinema e hoje são uma forma divertida de aprender.

No âmbito teórico da oficina serão apresentados ainda personagens importantes da sétima arte: os irmão Lumière e George Méliès. “Os participantes irão conhecer alguns conceitos de representação do movimento em vídeo digital, farão alguns exercícios práticos, utilizando a câmera do smartphone, e por fim, irão criar uma animação de 30 segundos como produto da oficina, os vídeos produzidos serão exibido nos dias 08,09 e 10 de outubro na Mostra de Cinema Infantil que será on-line”, conclui Vinícius Faria.

