Projeto Caminhando para o Parto recebe 31 gestantes para orientações

MANHUAÇU – O Hospital César Leite (HCL) realizou mais uma edição do projeto “Caminhando para o Parto”, no mês de março, reunindo gestantes e seus acompanhantes em um encontro acolhedor, informativo e repleto de orientações fundamentais para o período gestacional e o momento do parto.

O auditório do HCL ficou lotado com as 31 gestantes inscritas e seus acompanhantes — um total de 62 participantes — reforçando o interesse da comunidade em buscar informação de qualidade e apoio durante essa fase tão especial.

O encontro contou com a participação da enfermeira Naomy César, consultora em amamentação, que trouxe orientações práticas e desmistificou dúvidas comuns sobre o aleitamento materno, ressaltando a importância da amamentação desde os primeiros momentos de vida do bebê.

As palestras médicas foram ministradas por Isadora Xible, obstetra e ginecologista, e Gracielle Perígolo, médica pediatra. As profissionais compartilharam seus conhecimentos com linguagem acessível, abordando desde cuidados com a saúde da gestante até orientações essenciais sobre os primeiros dias do recém-nascido.

A coordenadora do projeto, enfermeira Cida Novaes, deu as boas-vindas aos participantes e reforçou o compromisso do Hospital César Leite com a humanização do parto e o cuidado integral às gestantes. Também estiveram presentes e contribuíram com o encontro as enfermeiras Janaina, Viviane e Maria Freitas, integrantes das equipes do Centro Obstétrico e da Maternidade, que falaram sobre os serviços oferecidos pelo hospital e o acolhimento durante o trabalho de parto.

O projeto “Caminhando para o Parto” é uma iniciativa que tem como objetivo orientar e preparar as gestantes para o momento do parto e o pós-parto, promovendo rodas de conversa, palestras e dinâmicas em grupo. A cada edição, o evento se consolida como uma referência em cuidado humanizado na região.

EDIÇÃO DE ABRIL

O projeto “Caminhando para o Parto” é desenvolvido no Hospital César Leite pelas equipes do Centro Obstétrico, Maternidade e Cagep do Hospital César Leite com apoio do Plancel.

Para participar gratuitamente, as futuras mamães devem entrar em contato pelo número 33 3339-6902 ou pelo instagram @enfermeira__cida_novaes

O encontro é recomendado às grávidas com 24 semanas de gestação e seu acompanhante, de preferência que estará no parto.