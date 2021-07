Projeto “Batuque Batucada” faz cinco anos de criação em Inhapim

INHAPIM – A Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria de Assistência Social, realizou na tarde desta quarta-feira, (30/6), uma ação social alusiva aos cinco anos de criação e implantação do Projeto “Batuque Batucada” no bairro Santo Antônio.

O projeto “Batuque Batucada” tem como objetivo não só oferecer as crianças e adolescentes de Inhapim a oportunidade de participar de atividades culturais, mas sim de contribuir com a formação humana fazendo com que eles possam se encontrar como cidadãos através da arte musical, contribuir na consciência ecológica de cada um, levantar sua autoestima, o senso de criatividade e difundir a importância do reaproveitamento direto nos materiais recicláveis; “Em 2017 inovamos com o Projeto “Batuque Batucada”, é visível a adesão cada vez maior de nossas crianças e adolescentes a esta iniciativa. Por conta da pandemia promovemos uma pausa em nossas atividades junto ao projeto, mas com o avançar do processo de imunização e seguindo os protocolos dos órgãos governamentais de saúde estamos retomando nossas atividades. Nosso objetivo, é que as ações desenvolvidas pela Secretaria de Assistência Social estejam cada vez mais próxima da comunidade, seja nos distritos que compõe a zona rural de nosso município ou nos bairros de nossa cidade”, informou Maria Izabel Peixoto Silva, secretária Municipal de Assistência Social.

Já o prefeito Marcinho aproveitou a oportunidade para relembrar que, logo no início, ouve uma desconfiança por parte da população em aderir ao Projeto “Batuque Batucada”, mas que ao longo dos anos e com os resultados colhidos, com a credibilidade alcançada e a perseverança dos integrantes junto a população inhapinhense, novos participantes foram aderindo ao projeto; “Devido a pandemia, estamos retomando nossas atividades de forma muito cautelosa e gradativa, respeitando as orientações provenientes dos órgãos de saúde e o projeto “Batuque Batucada” não poderia ficar de fora deste processo de retomada. Lembro da sua implantação do Projeto “Batuque Batucada” aqui no bairro Santo Antônio logo no início de nosso governo, que de forma meio desacreditada foi tomando corpo e ganhando credibilidade de toda população, e hoje é um projeto social que veio para mudar a vida de nossas crianças e adolescentes. Graças ao empenho e a dedicação da equipe da Secretaria de Assistência Social, em especial do colaborador Everton Roberto (Veveto), estamos colhendo os frutos desta parceria, ou seja, hoje dezenas de crianças e adolescentes desenvolvem atividades dentro do Projeto “Batuque Batucada” e permanecem distantes das ruas, da ociosidade e do mundo das drogas. Agradeço à Deus por me conceder o privilégio de poder comemorar 05 anos desta iniciativa social exitosa e frutífera em nossa comunidade” comentou.

Os kits distribuídos aos integrantes do projeto, contendo camisa e máscara personalizada, cesta de alimentos e um kit lanche, foram adquiridos através de emenda parlamentar do deputado estadual André Quintão; “Quero aproveitar esta oportunidade para agradecer ao deputado estadual André Quintão por destinar recursos para o município de Inhapim no sentido de atender o Projeto “Batuque Batucada”, mostrando sintonia, atenção e sensibilidade as demandas sociais que envolvem os municípios mineiros. Em nome da Administração Municipal registro meus agradecimentos” lembrou o prefeito Marcinho.

O Projeto “Batuque Batucada” desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social ocorre toda quarta-feira nos bairros Santo Antônio, Santa Cruz e Esperança. Aqueles que desejam participar podem procurar o CRAS à Rua Coronel Guilherme nº. 17 – Centro, ou pelo (33) 3315-2204 e se informarem acera deste projeto.

Assessoria de Comunicação