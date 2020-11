Projeto Arca oferece oficinas esportivas e culturais

CARATINGA – O projeto Arca, mantido pela Associação de Convivência de Sabedoria e Experiência, atua desde 2009 em Caratinga e realiza atividades esportivas e culturais destinadas a crianças e adolescentes de 4 a 15 anos em vulnerabilidade social e ao público da terceira idade. Com sede no Bairro das Graças, o projeto em parceria com o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), oferece oficinas culturais de artesanato e pintura, oficina esportiva de jiu-jitsu, além de acompanhamento psicológico e oferta de lanche aos assistidos. Os encontros são diários, divididos em turmas.

Em 2020, são 35 crianças e adolescentes participantes das oficinas de jiu-jitsu e cerca de 45 idosos contemplados com atividades culturais e sociais. Com o agravamento da pandemia em março desse ano, os trabalhos do projeto continuaram sendo realizados, porém foram ajustados para evitar maiores impactos aos assistidos.

O acompanhamento psicológico é realizado por uma das coordenadoras do projeto, a assistente social Marisa Pereira, já as oficinas são realizadas por voluntários, como o mestre Jean Chaves que realiza as atividades de jiu-jitsu, e que em 2021 assume a coordenação do Projeto.

Jean Chaves ressalta a importância das parcerias estabelecidas ao longo dos anos, que propiciaram o desenvolvimento das atividades realizadas pelo projeto, mas frisa que há a necessidade de um maior suporte tendo em vista as demandas dos projetos. Jean enfatiza que o Projeto está em busca do apoio da sociedade civil e empresários que tenham a disponibilidade de contribuir com as atividades. “As portas da associação estão abertas para que a população conheça o projeto e sua relevância para os assistidos, toda ajuda é bem-vinda”. Os interessados em contribuir com o Projeto Arca podem entrar em contato pelo telefone (33) 99991-2313, falar com Jean.